Госдума обяжет угонщиков компенсировать ущерб за повреждение автомобиля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в среду во втором, основном чтении поправки в Гражданский кодекс РФ об ответственности лиц, завладевших чужим имуществом. Законопроект, в частности, обяжет угонщиков автомобилей компенсировать ущерб за повреждение транспортных средств.

"Устанавливается, что лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое было повреждено либо утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого, отвечает за причиненный вред. Это правило не освобождает от возмещения ущерба непосредственного причинителя вреда", - говорится в сопроводительных документах.

Как пояснил глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "законопроект направлен на защиту имущественных прав граждан". Новая норма, по его словам, "позволит предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного чужому имуществу, к лицу, создавшему условия для повреждений". "Это особенно важно, когда непосредственный причинитель вреда не был установлен. Например, в случае угона автомобиля и последующего его повреждения", - уточнил глава комитета.

"Если преступление было совершено группой лиц, но не доказан факт причинения автомобилю убытков именно угнавшим лицом, а другие лица следствием не установлены. Или же если лицо, угнав автомобиль, бросило его на обочине, а оставленную без присмотра машину повредило уже другое лицо. В таких случаях, согласно законопроекту, вред возместит угонщик", - добавил Крашенинников.

Инициатива направлена на реализацию постановления Конституционного суда. Он признал не соответствующим основному закону страны ряд положений статьи 1064 ГК РФ и статьи 166 УК РФ, в той мере, в какой эти положения в их нормативном единстве не позволяют обеспечить возмещение виновным в угоне автомобиля лицом имущественного вреда.