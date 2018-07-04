Госдума не поддержала запрет продажи алкоголя гражданам, не достигшим 21-летнего возраста

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий продажу алкоголя гражданам, не достигшим 21-летнего возраста. Законопроект инициировал член Совета Федерации Антон Беляков, нижняя палата парламента рассматривала законопроект без участия автора.

Сейчас продажа алкогольной продукции запрещена несовершеннолетним, то есть лицам, не достигшим 18 лет.

Законопроектом предлагалось установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, и потребление этой продукции гражданам до 21 года, а также ввести административную ответственность для граждан, должностных и юрлиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года.

"Как показывают социологические и психологические исследования, 18-летний подросток не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления алкоголя. Обычно молодые люди употребляют спиртные напитки под влиянием своих сверстников, "за компанию", даже не задумываясь о негативных последствиях для здоровья. В 21 год молодой человек может сделать собственный выбор в данном вопросе, не оглядываясь на мнение окружающих", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В своем заключении комитет Госдумы по экономической политике отметил, что предлагаемая законопроектом мера может привести к увеличению объемов потребления молодежью нелегальной алкогольной продукции и нанесению большего вреда их здоровью, а также к росту теневого сегмента производства и оборота алкогольной продукции.