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Госдума не поддержала запрет продажи алкоголя гражданам, не достигшим 21-летнего возраста

Общество
4 июля, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Законопроектом также предполагалось ввести административную ответственность за розничную продажу алкогольной продукции указанной категории лиц

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий продажу алкоголя гражданам, не достигшим 21-летнего возраста. Законопроект инициировал член Совета Федерации Антон Беляков, нижняя палата парламента рассматривала законопроект без участия автора.

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Сейчас продажа алкогольной продукции запрещена несовершеннолетним, то есть лицам, не достигшим 18 лет.

Законопроектом предлагалось установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, и потребление этой продукции гражданам до 21 года, а также ввести административную ответственность для граждан, должностных и юрлиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года.

"Как показывают социологические и психологические исследования, 18-летний подросток не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления алкоголя. Обычно молодые люди употребляют спиртные напитки под влиянием своих сверстников, "за компанию", даже не задумываясь о негативных последствиях для здоровья. В 21 год молодой человек может сделать собственный выбор в данном вопросе, не оглядываясь на мнение окружающих", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В своем заключении комитет Госдумы по экономической политике отметил, что предлагаемая законопроектом мера может привести к увеличению объемов потребления молодежью нелегальной алкогольной продукции и нанесению большего вреда их здоровью, а также к росту теневого сегмента производства и оборота алкогольной продукции.

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