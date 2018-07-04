Глава ФАДН: Всероссийское казачье общество будет учреждено в этом году

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Всероссийское казачье общество будет создано в ноябре 2018 года, на учредительное мероприятие в храме Христа Спасителя соберется более 500 реестровых казаков со всей страны, сказал ТАСС глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.

"Несмотря на трудоемкость процедуры создания такого общества на всероссийском уровне, прежде всего с учетом нормативного правового обеспечения процесса, сегодня есть понимание, что все необходимые процедуры будут закончены к ноябрю. На прошедшей на днях Межведомственной комиссии с участием представителей всех заинтересованных органов власти, Русской православной церкви, а также реестрового казачества был рассмотрен и в целом одобрен весь необходимый пакет документов, включая концепцию и устав будущей организации", - рассказал он.

О создании Всероссийского казачьего общества впервые было объявлено на Всероссийском казачьем круге, который прошел в феврале текущего года в храме Христа Спасителя. Он был организован Федеральным агентством по делам национальностей совместно с Советом при президенте РФ по делам казачества.

"Создание Всероссийского казачьего общества, которое объединит все реестровое казачество, и которое мы впервые обсуждали на Всероссийском казачьем круге в феврале, сегодня стало реальностью", - добавил Баринов.

Проведение учредительного мероприятия Всероссийского казачьего общества предполагает принятие соответствующих решений сначала на уровне первичных, а потом и войсковых казачьих обществ, представители которых соберутся в Москве в конце года. На сегодняшний день в России функционирует 11 войсковых казачьих обществ, насчитывающих, по последним, данным 189 тыс. человек.