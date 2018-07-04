Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава ФАДН: Всероссийское казачье общество будет учреждено в этом году

Общество
4 июля, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Игорь Баринов отметил, что "все необходимые процедуры будут закончены к ноябрю"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Всероссийское казачье общество будет создано в ноябре 2018 года, на учредительное мероприятие в храме Христа Спасителя соберется более 500 реестровых казаков со всей страны, сказал ТАСС глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.

"Несмотря на трудоемкость процедуры создания такого общества на всероссийском уровне, прежде всего с учетом нормативного правового обеспечения процесса, сегодня есть понимание, что все необходимые процедуры будут закончены к ноябрю. На прошедшей на днях Межведомственной комиссии с участием представителей всех заинтересованных органов власти, Русской православной церкви, а также реестрового казачества был рассмотрен и в целом одобрен весь необходимый пакет документов, включая концепцию и устав будущей организации", - рассказал он.

О создании Всероссийского казачьего общества впервые было объявлено на Всероссийском казачьем круге, который прошел в феврале текущего года в храме Христа Спасителя. Он был организован Федеральным агентством по делам национальностей совместно с Советом при президенте РФ по делам казачества.

"Создание Всероссийского казачьего общества, которое объединит все реестровое казачество, и которое мы впервые обсуждали на Всероссийском казачьем круге в феврале, сегодня стало реальностью", - добавил Баринов.

Проведение учредительного мероприятия Всероссийского казачьего общества предполагает принятие соответствующих решений сначала на уровне первичных, а потом и войсковых казачьих обществ, представители которых соберутся в Москве в конце года. На сегодняшний день в России функционирует 11 войсковых казачьих обществ, насчитывающих, по последним, данным 189 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Баринов, Игорь Вячеславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
2
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
3
Школьнику, набравшему 400 баллов на ЕГЭ, предстоит сдать вступительный экзамен в МГУ
4
Песков не стал комментировать сообщения о рисках повторения кризиса 1998 года
5
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
6
Матвиенко: Совфед будет пристально следить за обсуждением пенсионной реформы в обществе
7
Суд Петербурга оштрафовал на 543 тыс. рублей аргентинца, торговавшего билетами на ЧМ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости