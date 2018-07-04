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Утраченный фрагмент "расписных небес" XIX века вернули в часовню в Архангельской области

Общество
4 июля, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Изображение шестикрылого серафима является частью 16-гранного "неба" - композиции на потолке часовни Святого Духа в деревне Глазово

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Житель Архангельской области вернул в Кенозерский национальный парк утерянный фрагмент расписных небес из часовни XIX века Святого Духа в деревне Глазово, который он нашел в старом сарае в поселке Поча Архангельской области. Как сообщает пресс-служба национального парка, на грани изображен шестикрылый серафим.

"В Кенозерском национальном парке произошло очень важное событие - возвращение утраченного фрагмента одной грани "расписных небес" из часовни Сошествия Святого Духа в деревне Глазово", - говорится в сообщении.

Возвращенный фрагмент является частью 16-гранного "неба", которое изображали на потолке храма. На голубом фоне изображены апостолы, архангелы и распятия.

По данным пресс-службы, в 1998 году во время реставрации часовни выяснилось, что не сохранились пять радиальных и все угловые грани, однако в течение нескольких лет иконные доски начали возвращать в музейный фонд нацпарка. Так, в 2013 году в деревне Рыжково была обнаружена грань с изображением архангела Гавриила, в 2015 году в парк вернули часть доски с ликом архангела Варахиила, а затем были найдены грани с образом архангела Михаила.

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского административных районов, его западная граница проходит по границе с Карелией. Территория парка занимает более 141 тыс. га. Кенозерский национальный парк - особо охраняемая природная территория - является объектом истории и культуры Русского Севера. В 2004 году парк включен во Всемирную сеть Биосферных Резерватов ЮНЕСКО.

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