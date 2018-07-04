Индийский читатель Максима Горького подарил нижегородскому музею его книги на хинди

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. Музей А. М. Горького в Нижнем Новгороде пополнился изданиями произведений писателя на хинди. Книги музею, где уже есть издания на сербском, фарси, корейском, китайском, финском и немецком языках, подарил музею глава индийской компании Санджи Малавия, находящийся в родном городе писателя по делам бизнеса, сообщила во вторник пресс-служба правительства Нижегородской области.

"Книгами Максима Горького на языке хинди пополнились фонды муниципального бюджетного учреждения культуры "Государственный ордена Почета музей А. М. Горького". Издания от генерального директора индийской компании Craft Inc г-на Санджи Малавия приняла заведующий музеем-квартирой Горького Алла Лебедева. Мероприятие состоялось в рамках празднования к 150-летия со дня рождения писателя", - говорится в сообщении.

Представители индийской компании прибыли в Нижний Новгород, чтобы обсудить с представителями бизнеса возможности торгово-экономического сотрудничества. В частности компания подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией производителей народных художественных промыслов Нижегородской области, в рамках которого планируется проводить перекрестные выставки-ярмарки.

"Для всех зарубежных делегаций, прибывающих в Нижний Новгород, стало доброй традицией дарить нашему музею книги писателя на их родном языке. Г-н Малавия хорошо знаком с творчеством нашего земляка, поэтому не смог остаться в стороне и порадовал музей новыми книгами", - приводит пресс-служба слова председателя комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации Нижнего Новгорода Елены Мишиной.