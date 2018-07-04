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Индийский читатель Максима Горького подарил нижегородскому музею его книги на хинди

Общество
4 июля, 13:14 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 4, июля. /ТАСС

В коллекции музея-квартиры имеются также издания на сербском, корейском, китайском и других языках

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. Музей А. М. Горького в Нижнем Новгороде пополнился изданиями произведений писателя на хинди. Книги музею, где уже есть издания на сербском, фарси, корейском, китайском, финском и немецком языках, подарил музею глава индийской компании Санджи Малавия, находящийся в родном городе писателя по делам бизнеса, сообщила во вторник пресс-служба правительства Нижегородской области.

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"Книгами Максима Горького на языке хинди пополнились фонды муниципального бюджетного учреждения культуры "Государственный ордена Почета музей А. М. Горького". Издания от генерального директора индийской компании Craft Inc г-на Санджи Малавия приняла заведующий музеем-квартирой Горького Алла Лебедева. Мероприятие состоялось в рамках празднования к 150-летия со дня рождения писателя", - говорится в сообщении.

Представители индийской компании прибыли в Нижний Новгород, чтобы обсудить с представителями бизнеса возможности торгово-экономического сотрудничества. В частности компания подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией производителей народных художественных промыслов Нижегородской области, в рамках которого планируется проводить перекрестные выставки-ярмарки.

"Для всех зарубежных делегаций, прибывающих в Нижний Новгород, стало доброй традицией дарить нашему музею книги писателя на их родном языке. Г-н Малавия хорошо знаком с творчеством нашего земляка, поэтому не смог остаться в стороне и порадовал музей новыми книгами", - приводит пресс-служба слова председателя комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации Нижнего Новгорода Елены Мишиной.

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