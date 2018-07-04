МЧС намерено исключить из порядка учета пожаров понятие "загорание"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. МЧС России подготовило проект приказа, которым вносятся изменения в порядок учета пожаров и погибших в них. Как следует из документа, текст которого опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, понятие "загорание" будет исключено, а погибшими в результате пожаров будут считаться скончавшиеся от их последствий в течение 30 дней.

Сейчас официальному учету подлежат только пожары, в то время как загорания (неконтролируемые горения, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан) в статистику как пожары не включаются. В связи с этим СМИ неоднократно обвиняли МЧС в манипулировании статистикой пожаров.

Проектом приказа МЧС предлагается "по всему тексту (документа) слово "загорание" в соответствующем падеже исключить".

Кроме того, МЧС планирует изменить и учет погибших и пострадавших от пожаров. На данный момент в статистику погибших от огня включают людей, гибель которых наступила непосредственно во время пожара, теперь эту практику планируется изменить. "Погибшим на пожаре признается лицо, смерть которого наступила на месте пожара или умершее от его последствий в течение 30 последующих суток", - говорится в проекте приказа МЧС. В то же время "травмированным на пожаре признается лицо, получившее телесные повреждения (травму), обусловившие его госпитализацию на срок не менее одних суток либо необходимость амбулаторного лечения".

Эти изменения могут вступить в силу 1 января 2019 года.

Ранее первый замглавы МЧС Александр Чуприян сообщил ТАСС, что министерство планирует изменить статистический учет пожаров, чтобы знать истинное положение дел. "Мы сейчас этот вопрос будем изучать и искать оптимальную форму ведения статистики пожаров и их последствий", - сказал он.

Действующий порядок учета пожаров и их последствий был установлен приказом МЧС России от 21 ноября 2008 года.