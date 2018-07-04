Медведев заявил об увеличении плана приема в вузы на 9 тысяч мест

ГОРКИ, 4 июля. /ТАСС/. План приема в российские вузы на 2018 год увеличен на 9 тысяч мест, до 514 тысяч, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с ректорами ведущих высших учебных заведений.

"Приемная кампания в разгаре, в этом году мы увеличили план приема на 9 тысяч мест, в общей сложности он превышает 514 тысяч мест", - сказал он. Медведев добавил, что на ближайшие шесть лет стоят весьма амбициозные задачи, обозначенные в майском указе президента Владимира Путина, которые нельзя решить без сильной высшей школы.

Он напомнил, что в прежнюю эпоху представления о необходимом уровне образования были совсем иными, чем в настоящий момент. Медведев привел пример, который почерпнул в одной из книг, где говорилось, что успешной карьерой в США в конце 50-х годов прошлого века считалось окончить курсы машинописи, хорошо овладеть этой техникой и поступить на работу. "Сейчас все изменилось, наша страна изменилась, изменился мир и изменились наши ценности и представления о ценности самого образования", - констатировала глава кабмина.

Медведев отметил, что правительство сейчас разрабатывает национальные проекты в сфере образования и науки, в них планируется свести воедино и детализировать все планы и механизмы их выполнения. По словам премьера, финансирование на эти цели уже заложено. В правительстве этот вопрос курируют вице-премьер Татьяна Голикова и министр науки и высшего образования Михаил Котюков. "Я просил бы всех коллег ректоров подключиться к этой работе, имею ввиду работу по подготовке национальных проектов в сфере образования и науки", - добавил глава правительства.

Глава кабинета министров, возвращаясь к майскому указу Путина, напомнил, что РФ предстоит обеспечить к 2024 году конкурентоспособность российского образования в мире, войдя в Топ-5 по научным исследованиям. По оценке Медведев, задача это "крайне непростая", особенно на фоне того, что научные и образовательные сообщества стали глобальными, а студенты и преподаватели сами выбирают, где им учиться и работать, где воплощать свои идеи. "Не только люди конкурируют за места в университетах, сами университеты конкурируют в борьбе за таланты, ну а мы можем не проиграть в ней только повышая качество нашего высшего образования и, самое главное, повышая его привлекательность для молодых специалистов, молодых ученых, улучшая академическую среду, доступность образовательной и научной инфраструктуры", - считает премьер.

Сильны и слабые стороны российского образования

По его словам, в этом отношении работа будет построена по нескольким направлениям. В частности, он уделил особое внимание присутствию в ряде глобальных рейтингов, которые, несмотря на свою субъективность, как индикаторы отражают движение трендов. "У нас есть и сильные, и слабые стороны, сильные и слабые направления, - подытожил Медведев. - Сильные - это, как всем известно, это математика, физика, область компьютерных знаний, машиностроение, отдельные гуманитарные направления, типа лингвистики, но мы пока довольно серьезно отстаем в биотехнологиях, в биомедицине, в транспортных науках, телекоммуникациях, в специальностях, связанных с дизайном, с архитектурой, этому следует уделять сегодня больше внимания". Он также призвал уделять больше внимания развитию бизнес- и онлайн образования, а также созданию университетских центров в регионах, в том числе и строительству удобных кампусов и университетских городков. "Для ведущих университетов - это безусловно приоритетный путь развития", - заключил глава правительства.