На острове Гукера Земли Франца-Иосифа появится интернет

АРХАНГЕЛЬСК, 4 июля. /ТАСС/. Канал коротковолновой связи соединит с большой землей остров Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа, где находится сезонная база "Бухта Тихая" национального парка "Русская Арктика", это даст возможность передавать информацию через интернет, сообщил ТАСС в среду заместитель директора нацпарка по общим вопросам Роман Перхуров.

"Будет организована коротковолновая связь между островом Гукера и островом Земля Александры, и таким образом [люди на базе на острове Гукера] смогут общаться с большой землей. Мы закупили специальные антенны и оборудование, сейчас оформляем [возможность использования определенных] частот коротковолнового диапазона в официальном порядке. Как только все документы будут готовы, мы запустим этот "электронный мост", люди будут общаться посредством электронной почты в интернете и, возможно, голоса", - сказал ТАСС Перхуров.

На круглогодичной базе парка "Омега" на Земле Александры есть устойчивая интернет-связь, "Омега" будет использоваться как коммутатор для связи с большой землей. "У нас на Земле Александры собственная станция - доступ в интернет через спутниковую тарелку", - уточнил Перхуров. Как добавил ТАСС директор нацпарка Александр Кирилов, пока связь с островом Гукера возможна только через спутниковый телефон. "Это очень дорогая связь", - отметил он.

По словам Перхурова, процедура согласования канала на коротких частотах очень длительная. "Запрашиваются МЧС, Министерство обороны, телевидение, то есть те, кто использует эти каналы, проводится длительная экспертиза, затем выдается официальное заключение", - сказал собеседник агентства. Наладить канал УКВ-связи между островами возможности нет. "Расстояние более 100 км, нет прямой видимости, и мешает остров Земля Георга с высокими ледниками", - пояснил Кирилов.

База национального парка на острове Гукера располагается на территории первой на Земле Франца-Иосифа советской полярной станции "Бухта Тихая", которая функционировала с 1929 по 1957 годы. Сейчас этот остров Земли Франца-Иосифа является центром базирования научных экспедиций, а также туристическим центром архипелага, который в благоприятных погодных условиях посещают все круизные рейсы, которые проходят по акватории Земли Франца-Иосифа.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.