Молодые дизайнеры поборются за Гран-при фестиваля "Текстильная столица" в Иванове

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Молодые российские дизайнеры тканей и одежды посоревнуются за главный приз фестиваля "Текстильная столица" в Иванове, который откроется 5 июля. Форум организован для того, чтобы начинающие специалисты со всей страны могли презентовать свои работы, поучиться у профессионалов и наладить контакты с представителями текстильной отрасли и индустрии моды, сообщил в среду ТАСС куратор фестиваля Максим Крылов.

"У нас очень широкая география - Санкт-Петербург, Нижний Тагил, Краснодар, Казань, Белгород, Москва, самый дальний город - это Сеул. Всего почти 50 участников, а заявок было 150, из которых мы выбрали финалистов: половину по направлению "Текстиль" и половину по направлению "Костюм". Причем участие в фестивале бесплатное, на деньги частных спонсоров, никакой государственной поддержки у нас нет вообще. Победители получат Гран-при и подарки от спонсоров", - сказал Крылов.

В пресс-службе правительства Ивановской области добавили, что фестиваль "Текстильная столица" продлится три дня, программа форума включает модные показы, круглые столы, выставки, лекции и мастер-классы профессионалов индустрии моды.

По словам Крылова, Иваново по-прежнему сохраняет статус текстильного края и будет продолжать развиваться в этом направлении. "Статус текстильной столицы никуда не делся. Боюсь наврать, но чуть ли не восемь из десяти комплектов постельного белья у нас в России сделано в Иванове. Буквально за последние четыре года у нас открылось два крупных предприятия, причем одно совершенно новое, с нуля построенное", - отметил он.

В Ивановской области действует более 150 предприятий текстильной промышленности, где производят не только ткани, но и готовую продукцию. 80% российских хлопчатобумажных тканей выпускается в Ивановской области.