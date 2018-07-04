Глава Минприроды предложил ужесточить ответственность за незаконные свалки

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Ответственность за создание незаконных свалок должна быть ужесточена, заявил в среду глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

"Лица, из-за которых возникают незаконные свалки, должны понести справедливое наказание. Законопроект, предусматривающий соответствующие изменения в административном кодексе, уже подготовлен", - сказал он на заседании экспертного совета по общественному экологическому контролю в сфере обращения с отходами.

Минприроды планирует очистить крупные города от 191 свалки к 2024 году. "До 2024 года мы должны очистить города от крупных несанкционированных свалок - это 191 объект", - сказал он на заседании совета по общественному экологическому контролю.

Глава Минприроды хочет оформить систему экомониторинга и выбросов в атмосферу в единую систему, доступную и понятную обычным людям. "Необходима организация мониторинга типа Gismeteo, когда есть иконка, я нажал, зашел и знаю, что у меня творится в атмосферном воздухе, какая вода у меня сегодня", - сказал Кобылкин.

Позже он пояснил журналистам, что основная задача состоит в том, чтобы сделать эту систему наиболее открытой для населения.

"Чтобы любой человек мог из разных источников получить для себя понятную информацию. Именно в таком виде мне бы хотелось, чтобы происходил мониторинг окружающей среды", - добавил он.

При этом он пояснил, что высока вероятность, что эта программа будет реализована на базе Росгидромета.