Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: ЕГЭ прошел без серьезных осложнений

Общество
4 июля, 14:43 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 4, июля. /ТАСС

Премьер поздравил выпускников, прошедших через это испытание

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 4 июля. /ТАСС/. Проведение ЕГЭ в России завершилось спокойно, без серьезных осложнений. Такую оценку дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с ректорами ведущих российских вузов.

"У нас завершилось проведение основного периода единых государственных экзаменов. Период этих экзаменов прошел в достаточно спокойной обстановке, без каких-либо серьезных осложнений, хотя подготовка к ЕГЭ - это всегда очень напряженных ответственный период для выпускников, для родителей", - сказал премьер-министр, отметив, что от результатов этих экзаменов зависит будущее молодых людей.

Он поздравил всех выпускников, прошедших через это испытание, и пожелал им успехов при поступлении в вузы.

Медведев также констатировал, что Россия является страной, где спрос на высшее образование одни из самых высоких в мире. По статистике, приведенной премьером, девять из десяти родителей считают необходимым наличие у детей диплома о высшем образовании. Такой подход в корне отличается от приоритетов, которые у людей были еще в середине ХХ века, отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЕГЭ
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Директор школы считает, что популярность может стать испытанием для Руслана Салимгареева
2
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
3
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
4
Песков не стал комментировать сообщения о рисках повторения кризиса 1998 года
5
Мэй заявила, что максимально серьезно подходит к инциденту в Эймсбери
6
Голосовой помощник Siri перебил министра обороны Великобритании на заседании Палаты общин
7
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости