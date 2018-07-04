Медведев: ЕГЭ прошел без серьезных осложнений

ГОРКИ, 4 июля. /ТАСС/. Проведение ЕГЭ в России завершилось спокойно, без серьезных осложнений. Такую оценку дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с ректорами ведущих российских вузов.

"У нас завершилось проведение основного периода единых государственных экзаменов. Период этих экзаменов прошел в достаточно спокойной обстановке, без каких-либо серьезных осложнений, хотя подготовка к ЕГЭ - это всегда очень напряженных ответственный период для выпускников, для родителей", - сказал премьер-министр, отметив, что от результатов этих экзаменов зависит будущее молодых людей.

Он поздравил всех выпускников, прошедших через это испытание, и пожелал им успехов при поступлении в вузы.

Медведев также констатировал, что Россия является страной, где спрос на высшее образование одни из самых высоких в мире. По статистике, приведенной премьером, девять из десяти родителей считают необходимым наличие у детей диплома о высшем образовании. Такой подход в корне отличается от приоритетов, которые у людей были еще в середине ХХ века, отметил он.