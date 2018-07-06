Дроны на посылках: как изменится "Почта России" в будущем

8 июля — день российской почты. ТАСС популярно рассказывает о семи новациях, которые уже работают и могут сэкономить ваше время, тестируются или планируются к внедрению на "Почте России".

Получить посылку с помощью смс

В начале 2018 года в почтовых отделениях Москвы и Московской области появилась возможность получать посылки и заказные письма с помощью электронной подписи.

Что это такое? Оператор вносит в базу ваши паспортные данные и номер телефона – в компании уверяют, что это занимает не более двух минут. В следующий раз вам не нужно приносить в отделение паспорт, извещение и заполнять бумаги. Когда вы придете получать посылку, вам пришлют смс с одноразовым кодом. Достаточно назвать его оператору и получить заказ.

"Электронная подпись позволяет сократить время выдачи почты в пять раз. Вес и размер заказа значения не имеют”, — сообщили в пресс-службе Почты России.

Сейчас сервис внедрен еще в нескольких регионах, а в будущем его планируют распространить по всей стране.

Почтовые дроны несут письма

Весной 2018 года в Улан-Удэ дважды протестировали дрона-курьера.

В первый раз неудачно: после старта дрон влетел в стену жилой пятиэтажки и разбился вдребезги. Второй удачный запуск прошел через месяц. Беспилотник доставил груз с несколькими письмами весом 200 граммов из одного в другое село в Бурятии. Коптер пролетел 12 километров, хотя по земле путь по двум разным дорогам составляет 43 и 62 километров.

"Теперь уже точно не отвертеться и придется этим вопросом заниматься", — ответил Николай Подгузов, гендиректор компании на вопрос, продолжит ли "Почта России" тестирование дронов для доставки посылок. В компании не уточняют, когда в следующий раз будут участвовать в запуске коптера. Сегодня эти технологии находятся в стадии пилотных проектов многих крупных компаний. Эксперты прогнозируют, что дроны-курьеры будут привычной услугой к 2025 году.

Инновации для бабушек. Почтальоны с мобильными кассами

Почтальоны теперь приходят не только с большими сумками, но и с мобильными почтово-кассовыми терминалами, через которые можно оплатить госуслуги, кредиты, коммунальные счета, штрафы ГИБДД, оформить страховку.

Этой услугой часто пользуются пенсионеры, люди с инвалидностью и жители отдаленных населенных пунктов, уточняют в пресс-службе компании.

"В 2018 году число используемых мобильных платежно-кассовых терминалов превысит 24 тысяч", — говорит Николай Подгузов.

Сейчас сервис работает в большинстве регионов страны.

Оставить посылку и уйти

В московских почтовых отделениях есть отдельные стойки с табличкой "Оставь посылку здесь". Там можно оставить те посылки, которые заранее оформили на сайте компании.

Привычный вариант: вы приходите на почту, чтобы отправить посылку, взвешиваете ее, выбираете коробку, покупаете марки, заполняете направление. Новый сервис помогает экономить время: посылку можно оформить и оплатить онлайн на сайте Почты России.

Затем клиенту необходимо упаковать посылку, распечатать и наклеить бланк, на котором уже указан номер для отслеживания, и в течение 72 часов отнести в любой из более чем 100 московских центров»

С начала года москвичи отправили более 30 тысяч посылок, оформленных и оплаченных онлайн. Сдача таких почтовых отправлений в отделения связи занимает не больше минуты.

Почта будет знать вас в лицо

В фильме "Особое мнение" камеры в метро, в магазинах и на улицах узнают прохожих по скану лица. Интерактивные билборды адресно советуют им товары и услуги ("Джон Эндертон, не пора ли вам отдохнуть на курорте?").

Все это наше будущее, которое наступает, хотя пока неравномерно. Камеры с биометрической идентификацией, правда, чаще внедряются не для рекламы, а для безопасности и быстрого сервиса. В китайском "умном" городе Инчжуань люди пользуются транспортом, не покупая проездную карту. Человек заходит в автобус, камера сканирует его лицо, узнает, находит в базе и списывает оплату со счета. По такому же принципу работает магазин без продавцов от компании Amazon в США. Покупатели, заранее привязавшие банковские карты к своим биометрическим данным, берут товары, камера сканирует лица и их покупки, выставляет счет и отправляет его на почту для оплаты. Подобные технологии в России точечно внедряют банки, ретейлеры и рестораторы.

До конца 2018 года в московских почтовых отделениях могут протестировать "умные" камеры, которые будут идентифицировать клиентов по лицу.

"Каждый день отделения "Почты России" посещает несколько миллионов пользователей, и многие посетители приходят регулярно. Когда постоянный клиент только заходит в отделение, то с помощью технологии распознавания лиц его можно идентифицировать и подготовиться к его визиту через осуществление операций в бэкофисе", — рассказал Николай Подгузов.

Это позволит не требовать у клиента документов и спрогнозировать: зачем он пришел — получить пенсию, отправить или забрать письмо.

Раскладывает посылки робот, а не человек

Роботы-сортировщики — не уникальный кейс. В Сбербанке они считают деньги на счетно-сортировальных машинах одновременно с людьми (и под их присмотром) в кассово-инкассационных центрах. Раньше в этом процессе всегда были заняты только люди, но роботы умеют выполнять эти задачи в три раза быстрее.

В начале 2018 года "Почта России" заказала разработчикам из Донского государственного технического университета (ДГТУ) создание системы с роботами-сортировщиками. Комплекс нужен для ростовского центра, где посылки сейчас сортируют вручную. Через этот центр проходят заказы из Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Тамбовской, Курской, Липецкой, Белгородской, Воронежской областей, Краснодарского края и Адыгеи.

Робот, по задумке, будет снабжен датчиками на корпусе. За счет этих датчиков он определяет, когда на него кладут груз, взвешивает его, проверяет номер и отправляется к нужному контейнеру. Роботы смогут самостоятельно подзаряжаться. Одновременно будут работать шесть из десяти машин.

Создавать комплекс начали в конце апреля. Прототип может появиться в сентябре этого года. При этом автоматизированные сортировочные комплексы уже работают в некоторых центрах "Почты России": в логистическом центре Внуково в Москве, в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани и Санкт-Петербурге.

Центр в Казани, например, обслуживает почти 12 млн человек. Роботизированный комплекс обрабатывает более 1 млн почтовых отправлений в сутки: писем, крупных посылок, мелких пакетов.

Почтальоны доставят еду из "Магнита"

Сервисы по доставке еды — это трендовое направление. В такие площадки инвестируют крупные компании. Mail.Ru Group купила за $100 млн сервис по доставке еды Delivery Club, а "Яндекс" купил Foodfox. "Почта России" тоже рассматривает возможность создания сервиса по доставке продуктов вместе с крупными российскими ретейлерами.

"У "Почты России" действует 260 подразделений курьерской доставки в 254 городах. Мы могли бы обеспечить серьезный рост онлайн-продаж сети "Магнит" с помощью своей курьерской службы", — сказал Николай Подгузов.

Компания начала развитие сервиса с "Магнитом" с совместных торговых точек и доставки продуктов по каталогам: 12 таких тестовых магазинов появились на базе почтовых отделений в конце июня. Они работают в Москве, Краснодарском крае и Рязанской области. Для "пилота" специально выбрали как городские, так и сельские отделения, а также в их числе передвижная автолавка.

В ассортименте одной точки - от 200 до 800 видов товаров, в автолавке — около 50. В селах, в первую очередь, продукты питания, бытовая химия. В городах — напитки, снеки, кондитерские изделия. "Во всех пилотных точках мы запустили доставку продуктов на дом по каталогу, который можно получить у почтальонов, — говорит Николай Подгузов. — До конца года будет принято решение о масштабировании".

Анастасия Степанова