Народный артист Буров стал свидетелем по делу о мошенничестве в Эрмитаже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Народный артист России Николай Буров стал свидетелем по делу, возбужденному в отношении замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова, признавшего вину в хищении выделенных на реставрацию учреждения денег, передает корр. ТАСС.

"(Прибыл в суд) для [дачи] характеристики личности Новикова. Я давно знаю этого человека", - сказал Буров журналистам, приехав в Куйбышевский районный суд.

Сегодня Куйбышевский районный суд Петербурга в особом порядке приступил к рассмотрению дела Новикова, который признался в хищении денег, выделенных на реставрацию бывшего Запасного дома Зимнего дворца. Эрмитаж отказался от иска о возмещении 30,6 млн рублей к заместителю директора музея. После оглашения обвинительного заключения судебный процесс закрыли.

Адвокат Новикова ранее отмечал, что нанесенный Эрмитажу ущерб в размере более 30 млн рублей компенсирован в полном объеме. Вторым фигурантом по делу стал управляющий ЗАО "Балтстрой" Александр Коченов, который также заключил досудебное соглашение.

По версии следствия, Новиков вместе с управляющим компании "Балтстрой" участвовали в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию бывшего Запасного дома и его приспособления под лабораторно-хранительский и административный корпус музея.