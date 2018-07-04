МВД подготовило законопроект о получении гражданства РФ соотечественниками из-за рубежа

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. МВД России разработало законопроект, предусматривающий получение российского гражданства в упрощенном виде гражданами, прибывшими по программе переселения соотечественников. Об этом журналистам сообщила в среду заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД Валентина Казакова.

"Видя те проблемы, которые возникают, мы пытаемся упростить процедуру получения гражданства. Законопроект, предусматривающий упрощение процедуры получения гражданства РФ для участников госпрограммы по переселению соотечественников в настоящее время находится в правительстве", - сказала она.

Кроме того, МВД подготовило еще один законопроект, который также упрощает получение гражданства лицами без удостоверяющих личность документов. "Сегодня вышел подготовленный нами законопроект, который направлен на урегулирование правового статуса достаточно большой группы людей, которые долгое время находятся вне правового поля. Я говорю о тех, кто приехал после июля 2002 года, нарушил установленный срок нахождения в стране (90 дней) и уже долгие годы расплачивается за совершение административного правонарушения", - сказала начальник ГУВМ МВД Ольга Кириллова.

По ее словам, под действие документа попадает категория лиц, которые были осуждены в России и после освобождения им некуда было уехать из страны. "Люди смогут обратиться в наши подразделения и получить документ, удостоверяющий личность, и это послужит основанием для приобретения гражданства России", - отметила Кириллова.