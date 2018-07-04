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МВД: около 110 тыс. человек состоят на учете в России в качестве беженцев

Общество
4 июля, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Ольга Кириллова отметила, что РФ приняла волну беженцев, которая шла с юго-востока Украины

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Около 110 тыс. человек в настоящее время находятся в России в качестве беженцев. Об этом журналистам сообщила в среду начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова.

"В настоящее время состоят на учете в качестве беженцев и лиц, которым предоставлено временное убежище, 108 тыс. человек", - сказала она, добавив, что Россия приняла волну беженцев, которая шла с юго-востока Украины.

"На сегодняшний день мы говорим о том, что практически все желающие осели и получили либо статус временного убежища, либо перешли на постоянное проживание в России", - сказала она.

По ее словам, в этом году в России значительно увеличилось число людей [беженцев], которые признаны носителями русского языка. "За пять месяцев этого года зарегистрировано 12 тыс. таких человек, за весь прошлый год - 11 тыс.", - отметила она.

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