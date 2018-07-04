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Садовничий: за пять лет число иностранных студентов в РФ выросло в пять раз

Общество
4 июля, 14:54 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 4, июля. /ТАСС

Таких показателей не было даже в советское время, подчеркнул ректор МГУ

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ГОРКИ, 4 июля. /ТАСС/. Число иностранных студентов в России за последние пять лет выросло в пять раз - до 250 тыс. человек. Такие данные привел ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с ректорами российских вузов.

Садовничий назвал РФ сильной страной в сфере экспорта образования. "У нас за пять лет число иностранных студентов увеличилось в пять раз - было 50 тыс., сейчас 250 тыс., - сказал ректор МГУ. - Такого никогда не было, даже в советское время". Он подчеркнул, что для того, чтобы наращивать эту тенденцию, нужно развивать студенческие кампусы. "К нам едут, когда понимают, что можно жить, учиться", - отметил Садовничий.

В своем выступлении он коснулся также вопросов развития онлайн-обучения, поиска талантов и других приоритетов в науке и образовании, а также взаимодействия университетов с РАН. "Конечно, вопрос средств, денег мы сейчас не ставим, мы знаем, что трудно в стране, вам трудно…", - сказал Садовничий. "Не скромничайте, надо ставить [вопрос]", - с улыбкой заметил на это Медведев. "Конечно, все что сказано [о развитии вузов], требует определенной поддержки", - подтвердил ректор МГУ.

В свою очередь, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов предложил наладить сотрудничество вузов с госкорпорациями. По его мнению, помогать государству с финансированием научных проектов университетов могут крупные госкомпании - в том числе с финансированием поисковых прикладных исследований в интересах самих корпораций. "Этой работе имело бы смысл придать систематический характер", - считает Кузьминов.

Для решения вопроса с приглашением на работу в Россию молодых перспективных ученых из-за рубежа ректор ВШЭ высказался за введение нового механизма. На его взгляд, государство могло бы взять на себя часть оплаты труда специалиста. Медведев предупредил, что в таком случае нужен тщательный отбор кандидатов на работу в России: "Иначе таких наприглашаем". Кузьминов согласился с необходимостью квалифицированной оценки, он полагает, что претендентов могли бы оценивать профильные комиссии.

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Персоны
Кузьминов, Ярослав Иванович Садовничий, Виктор Антонович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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