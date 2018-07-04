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Власти Мурманской области выделили спортивным центрам 5 млн руб. на выплату северных льгот

Общество
4 июля, 14:42 UTC+3

Часть средств пойдет на компенсацию проезда в отпуск для работников спортцентров

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ТАСС, 4 июля. Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области направил спортивным организациям региона более 5,6 млн рублей на выплату северных надбавок работникам и предоставление льгот, сообщается в среду на сайте областного правительства.

"Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области в адрес подведомственных учреждений предоставил субсидии в размере свыше 5 млн 677 тыс. рублей на реализацию социально значимых обязательств", - говорится в сообщении.

Часть денег пойдет на компенсацию проезда в отпуск для работников спортивных центров. В качестве статей расходов также указаны проведение тренировок по общей физической подготовке и организация оздоровительных занятий в бассейнах для пенсионеров и инвалидов.

Согласно Трудовому кодексу, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях работодатели выплачивают процентную надбавку к зарплате. Размер надбавки варьируется от 10% до 100% и зависит от стажа работы и длительности проживания на Севере, возраста работника и конкретного региона.

Работающие на Крайнем Севере люди также имеют право на досрочный выход на пенсию по старости, притом государство доплачивает к страховой пенсии надбавку в размере районного коэффициента, установленного в данной местности. Пенсионный фонд РФ компенсирует расходы на переезд из районов Крайнего Севера и оплачивает проезд к месту отдыха и обратно.

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