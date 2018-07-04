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В Астрахани начали проводить операции на сетчатке глаза с использованием плазмы крови

Общество
4 июля, 14:56 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 4, июля. /ТАСС

Главный специалист-офтальмолог Минздрава по ЮФО Лия Рамазанова отметила, что новейшая методика отличается безопасностью, коротким сроком реабилитации и увеличивает шансы на возвращение зрения

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АСТРАХАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Офтальмологи Астрахани впервые начали проводить сложнейшие операции на центральной сетчатке глаза для лечения макулярного разрыва с использованием плазмы крови. Новейшая методика отличается безопасностью, коротким сроком реабилитации и увеличивает шансы на возвращение зрения, сообщила в среду ТАСС главный специалист-офтальмолог Минздрава РФ по Южному федеральному округу, заведующая офтальмологическим отделением "Медико- санитарная часть" (Астрахань) Лия Рамазанова.

Макулярный разрыв сетчатки способен привести к полной или частичной потере центрального зрения.

"Операции с использованием плазмы крови - новейшая методика, которая увеличивает процент успеха при лечении данного заболевания. В Астраханской области, Калмыкии, Дагестане такие операции ранее не проводились. Суть в том, что через проколы в эти макулярные отверстия - в микроскопическую буквально зону, которая отвечает за основную остроту зрения, - имплантируется собственная плазма человека, обогащенная тромбоцитами. Она стимулирует функциональную активность и стимулирует заживление этой зоны", - сказала Рамазанова.

Она отметила, что новая методика безопасна, не несет риск заражения пациента, так как плазма получена из его собственной крови. Операция проводится амбулаторно, без разрезов, швов и глубокого наркоза. Через несколько часов пациент может отправляться домой.

"Мы проводим эти операции по полюсу обязательного медицинского страхования, бесплатно. С 3 по 6 июля мы прооперируем сразу около 40 человек, в том числе из Астрахани, Дагестана и Волгоградской области", - добавила Рамазанова.

По информации пресс-службы регионального Минздрава, офтальмологи астраханских поликлиник принимают около 500 тыс. пациентов в год, в стационарах выполняется в год около 5 тыс. операций на органах зрения. Ежегодно в регион приезжают на обследование и лечение не менее 300 пациентов из соседних регионов.

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