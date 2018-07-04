МВД планирует упростить получение гражданства РФ для иностранных специалистов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. МВД намерено упростить процедуру получения гражданства России для квалифицированных иностранных специалистов. Об этом журналистам сообщила в среду заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД Валентина Казакова.

"На сегодняшний день надо внести изменение в норму о приобретении российского гражданства РФ квалифицированными специалистами. С учетом требований нашей экономики, с учетом востребованности именно квалифицированных специалистов на рынке труда, мы понимаем, что надо эту норму менять. Сейчас мы прорабатываем изменения в законодательство", - сказала она.

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" 7 июня заявил о необходимости провести либерализацию процесса получения российского гражданства, одним из немногих средств решения этой проблемы стало бы привлечение соотечественников в Россию. Путин уточнил, что речь, прежде всего, идет о людях вне зависимости от их национальности и религиозной принадлежности, которые считают себя кровно связанными с русским миром, владеющих русским языком, желающих работать в РФ, имеющих соответствующую компетенцию. Глава государства отметил, что в этой сфере должны быть приняты "серьезные кардинальные меры", но "с учетом интересов граждан РФ, проживающих в регионах, и ситуации на рынке труда".

Казакова рассказала, что МВД России разработало законопроект, предусматривающий получение российского гражданства в упрощенном виде гражданами, прибывшими по программе переселения соотечественников. По ее словам, "законопроект, предусматривающий упрощение процедуры получения гражданства РФ для участников госпрограммы по переселению соотечественников в настоящее время находится в правительстве".

Кроме того, МВД подготовило еще один законопроект, который упрощает получение гражданства лицами без удостоверяющих личность документов. "Сегодня вышел подготовленный нами законопроект, который направлен на урегулирование правового статуса достаточно большой группы людей, которые долгое время находятся вне правового поля. Я говорю о тех, кто приехал после июля 2002 года, нарушил установленный срок нахождения в стране (90 дней) и уже долгие годы расплачивается за совершение административного правонарушения", - сказала начальник ГУВМ МВД Ольга Кириллова.

По ее словам, под действие документа попадает категория лиц, которые были осуждены в России и после освобождения им некуда было уехать из страны. "Люди смогут обратиться в наши подразделения и получить документ, удостоверяющий личность, и это послужит основанием для приобретения гражданства России", - отметила Кириллова.