Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости корью в РФ в четыре раза за год

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Заболеваемость корью в России выросла в четыре раза за период с 2016 по 2017 год. Такие данные представлены в докладе Роспотребнадзора по итогам 2017 года.

"В 2017 году по сравнению с 2016 годом заболеваемость корью выросла в 4,1 раза и составила 0,49 на 100 тыс. населения (2016 год - 0,12). Зарегистрирован 721 случай кори в 31 субъекте страны. У 96,9% заболевших диагноз подтвержден лабораторно, в двух случаях была доказана эпидемиологическая связь с лабораторно подтвержденным случаем кори", - говорится в тексте доклада.

Эксперты Роспотребнадзора отмечают, что распределение заболеваемости корью по регионам неравномерно. "Наибольший показатель заболеваемости зарегистрирован в Республике Дагестан (3,3 на 100 тыс. населения), на четырех территория страны показатель заболеваемости колебался в пределах один-три на 100 тыс. населения (г. Москва - 2,7; Московская область - 2,1; Чеченская Республика - 2,3 и Республика Адыгея - 1,6)", - уточняется в докладе.

Почти 90% заболевших корью были не привиты от кори, либо не имели сведений о прививках. "В отчетном году было зарегистрировано 30 очагов внутрибольничного заражения корью (в Республике Дагестан, Московской области, Ставропольском крае, г. Москве, Республике Крым), где пострадало 127 человек", - говорится в докладе надзорного ведомства. Максимальное число заболевших в одном очаге было выявлено в Москве - 15 человек.