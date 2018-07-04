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Закон о лекарствах от редких заболеваний снизит нагрузку на бюджеты

Общество
4 июля, 15:58 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 4, июля. /ТАСС

Спикер Псковского областного собрания Александр Котов отметил, что большинство субъектов не в состоянии обеспечить в полном объеме помощь таким больным

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ПСКОВ, 4 июля. /ТАСС/. Законопроект о переводе закупок лекарств для лечения редких (орфанных) заболеваний с регионального на федеральный уровень, который сейчас рассматривает правительство РФ, поможет снизить финансовую нагрузку на региональные бюджеты. Такое мнение в среду высказал журналистам спикер Псковского областного собрания Александр Котов.

В феврале 2017 года депутаты Псковского областного собрания направили в Госдуму и правительство России проект федерального закона, в котором предложили передать полномочия по закупке лекарств для орфанных больных с регионального на федеральный уровень. Инициативу псковских коллег поддержали председатели законодательных собраний Северо-Запада, Дальнего Востока и Забайкалья, направив председателю Госдумы Вячеславу Володину соответствующие обращения. В июне 2018 года Псковское облсобрание подготовило новое обращение с предложением о централизованной закупке медикаментов и питания для орфанных больных, спустя несколько дней спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с представителями фармацевтической отрасли заявила о целесообразности такого подхода.

"Если этот законопроект будет принят, значительно снизится финансовая нагрузка на региональные бюджеты. Большинство субъектов не в состоянии сегодня обеспечить в полном объеме помощь таким больным. И более того, это позволит сэкономить бюджетные средства, потому что стоимость закупки крупных партий лекарственных препаратов будет стоить значительно дешевле, чем отдельно по каждому региону", - сказал Котов.

Ранее сообщалось, что сейчас в Псковской области проживают четыре человека, которым назначена терапия препаратом "экулизумаб", самым дорогим лекарственным препаратом в мире. Чтобы его приобрести, требуется сумма в размере 147 млн рублей, а это практически треть средств, предусмотренных бюджетом Псковской области для лекарственного обеспечения льготников на 2018 год.

В регионе также проживают три человека с диагнозом "ночная пароксизмальная гемоглобинурия", ежегодно на лечение этих пациентов региональные власти выделяют 78 млн рублей. Кроме того, в списке самых распространенных в регионе орфанных заболеваний - юношеский системный артрит (32 человека), для лечения необходимо 10,5 млн рублей. Всего в Псковской области зарегистрировано 106 человек с орфанными заболеваниями. Общий дефицит средств для обеспечения жителей региона льготными лекарствами составляет более 482 млн рублей.

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