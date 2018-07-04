Депутат внес в Госдуму законопроект о запрете считать экстремизмом проведение соцопросов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Депутат фракции КПРФ Валерий Рашкин в среду внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает считать экстремистской деятельность, связанную с проведением социологических исследований. Документ размещен в думской электронной базе данных.

В частности, парламентарий предлагает прописать в законе "О противодействии экстремистской деятельности" норму о том, что "деятельность, связанная с проведением социологического исследования, не может быть признана экстремистской". "Вопросы, задаваемые в ходе научного или социологического исследования, как качественного, так и количественного характера, не могут быть признаны экстремистскими, равно как и материалы об общественно- политических настроениях граждан, собранные в результате такого исследования", - говорится в проекте.

В пояснительной записке Рашкин отмечает, что проведение социологического исследования зачастую связано со сбором информации о негативных тенденциях общественно-политической жизни, о протестных настроениях граждан, недовольстве теми или иными фактами политической обстановки или экономической ситуации.

"На практике социологам, общающимся в ходе исследований с протестными группами, приходится сталкиваться с обвинениями уголовного характера", - утверждает он. В качестве примера политик привел произошедший в 2009 году случай с кандидатом социологических наук Игорем Грошевым, который был признан виновным в распространении недостоверной информации и нанесении государственному вузу ущерба деловой репутации в связи с проведением опроса студентов Тюменского юридического института, результаты которого были опубликованы в журнале "Следователь". "В опросе, в частности, задавались вопросы о коррупции в институте", - указывает Рашкин.

По словам разработчика, "в последние годы беспокойство общественных деятелей вызывает искусственная криминализация различных сфер общественной деятельности в связи с избыточным применением антиэкстремистского законодательства". "Преследование социологов за их деятельность может привести к тому, что общество будет оперировать неполными, искаженными, не соответствующими действительности сведениями о социальных процессах, что создает угрозу социальной стабильности", - предупреждает представитель КПРФ.