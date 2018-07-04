Служебным собакам в подразделениях МВД будут давать корма премиум и суперпремиум классов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Служебных собак в подразделениях МВД России будут кормить кормами классов премиум и суперпремиум для обеспечения полноценного рациона. Соответствующий проект приказа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке, необходимость введения новых норм кормления служебных собак обусловлена снижением среднего веса немецких, бельгийских и восточно-европейских овчарок, лабрадоров (это 77% от всех пород служебных собак, применяемых в оперативно-служебной деятельности кинологических подразделений органов внутренних дел), а также отсутствием нормы кормления щенков полнорационным кормом в зависимости от возраста.

"Кормление служебных собак, щенков в подразделениях МВД России осуществляется специализированными полнорационными кормами энергетической ценностью не менее 370 килокалорий на 100 граммов полнорационного корма класса премиум и суперпремиум или продуктами", - говорится в документе.

Согласно приказу, собаки весом до 10 кг будут получать по 300 г корма в сутки, собаки весом от 23 до 40 кг - по 600 г в сутки, а крупные породы весом более 45 кг - по 1 кг корма в день. Альтернативой корму для служебных собак могут стать продукты. Рацион взрослых собак в сутки должен включать в себя 600 г крупы, 400 г мяса или 1 кг мясных субпродуктов, а также 300 г картофеля и овощей (морковь, свекла, капуста, кабачки, тыква).

Реализация требований нормативного правового акта не потребует дополнительного финансирования органов внутренних дел и будет осуществляться за счет текущего содержания МВД России.