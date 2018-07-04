Штрафы за незаконное усыпление бездомных животных могут появиться в Подмосковье

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Московская областная дума на заседании в четверг рассмотрит законопроект о введении штрафов за невыполнение муниципальных правил отлова и обращения с бездомными животными. Таким образом на большей части области незаконное усыпление безнадзорных животных станет наказуемым, сообщили ТАСС в пресс-службе Мособлдумы в среду.

В региональном парламенте пояснили, что законодательство РФ разрешает усыплять безнадзорных животных только в том случае, если они неизлечимо больны или опасны для окружающих. Однако недобросовестные компании, стремясь минимизировать затраты, убивают пойманных животных. Федеральные нормы по обращению с бездомными животными отражены в муниципальных правилах, такие правила уже введены в большинстве муниципалитетов Подмосковья и в дальнейшем будут распространены повсеместно в регионе.

"В Московской области будут введены штрафы за усыпление бездомных животных. Поправки в административный кодекс области депутаты Мособлдумы рассмотрят на ближайшем заседании - 5 июля. Так, в частности, планируется решить проблему с нарушениями при отлове и содержанию безнадзорных животных, наиболее распространенное из которых - незаконное усыпление. По мнению законодателей, такие меры помогут отпугнуть недобросовестные компании по отлову бездомных животных", - заявили в пресс-службе Мособлдумы.

Согласно типовым муниципальным правилам по обращению с бездомными животными, компания по их отлову должна сделать прививки, чипировать, стерилизовать и отправить на передержку на установленное муниципалитетом число дней. Штраф за нарушение этих норм может для юридических лиц составить от 30 до 50 тыс. рублей. Наказание также будет распространяться на те случаи, когда недобросовестные исполнители ловят собак в одном районе и выпускают в другом, формально исполняя договор, поскольку это создает риск для людей.

Штраф также могут появиться для должностных лиц, которые не исполняют установленные требования по отлову и содержанию безнадзорных животных. Для них он составит от 10 до 15 тыс. рублей.