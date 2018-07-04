Делегация Фонда Андрея Первозванного возложила цветы к памятнику советским воинам в Илоке

ИЛОК /Хорватия/, 4 июля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Делегация Фонда Андрея Первозванного, представитель посольства России в Хорватии, а также власти города Илок возложили в среду цветы к мемориалу советским воинам в историческом центре города.

"Дорогие друзья, спасибо, что дали возможность поклониться праху наших воинов. Нам очень приятно, что память о солдатах и офицерах Красной Армии и югославской армии жива. Особенно приятно, что мемориал находится в совершенно исключительном историческом центре города у церкви Святого Иоанна Капистрана, защитника воинства. Благодарю вас еще раз за то внимание, которые вы уделяете внимание памяти наших солдат", - заявил директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев.

После этого Владимир Бушуев и мэр города Илок Марина Будимир возложили венок к памятнику погибшим. После этого цветы и свечи к монументу возложили пресс-секретарь посольства РФ в Загребе Дмитрий Мальцев, представители фонда и корреспондент ТАСС.

Илок - небольшой населенный пункт в Восточной Хорватии на границе с Сербией. Он расположен на высоком берегу Дуная и является крупным туристическим центром. Во время Великой Отечественной войны в районе этого города шли бои. Красная Армия форсировала в этом месте Дунай и сразу после этого штурмовала крутой холм, неся большие потери.

После освобождения города здесь были собраны останки 1067 человек. В центральной части илокской крепости был установлен мемориал с надписью: "Бойцам и офицерам героической Красной Армии, павшим в ноябре-декабре 1944 года в совместной борьбе против фашистского агрессора. Захоронено 1067", а под ним в подземном каземате в небольших цинковых ящиках были собраны останки павших русских воинов.