Гимн России исполнили в резиденции американского посла в Москве в День независимости США

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский гимн прозвучал в среду на праздновании Дня независимости США в Спасо-хаусе - резиденции американского посла Джона Хантсмана в Москве.

Как сообщает корреспондент ТАСС, официальная часть празднования 4 июля началась около 14:30. Торжественный наряд морской пехоты вынес знамя США, а затем прозвучало два гимна - российский и американский, причем российский был первым. Когда музыка затихла, с речью выступил глава дипмиссии, который также начал свое выступление на русском языке.

"Для американцев особо значимо праздновать этот день за рубежом. Я очень рад в Москве встретить добрых друзей. Добро пожаловать в наш дом - Спасо-хаус. Спасибо большое!" - сказал Хантсман.

"Большая честь принимать здесь сегодня делегацию конгрессменов из США, - продолжил он. - Их присутствие свидетельствует, что они тоже верят в необходимость улучшения отношений США и России".

Дипломат также отметил важность взаимодействия Москвы и Вашингтона для сохранения планеты и напомнил о сотрудничестве двух стран в космосе, в том числе о совместных российско-американских экипажах на Международной космической станции. По его словам, возможно, наблюдая из космоса за планетой, "они тоже думают, что совместная работа России США необходима для ее выживания"

Хантсман также заявил, что посольство Соединенных Штатов сумело продолжить нормальную работу даже в условиях сложных отношений между двумя странами, результатом которых стала высылка части сотрудников. "Высылки дипломатов на протяжении последнего года не ослабили нашу решимость [продолжать работу]. Я горжусь тем, что посольство работает каждый день, ночью и в выходные", - сказал он.