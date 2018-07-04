Чемпионы ЕГЭ-2018 дали свои советы по сдаче экзаменов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Выпускники российских школ, показавшие высший результат при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), рассказали ТАСС, как достичь успеха при сдаче экзаменов, кто помогал им в этот нелегкий период и куда можно пойти учиться с 300 баллами.

Выпускница школы № 1636 города Москвы Яна Сура рассказала ТАСС, что такие результаты, 300 баллов по трем предметам, стали для нее "сказкой". "Я, конечно, не могла просто ожидать такого. Я много работала и, конечно, это заслуга учителей и школьных, и репетиторов. Но и сама тоже много училась", - сказала она.

Сура считает, что в ЕГЭ, как и в любом экзамене, роль может сыграть и элемент удачи. "Конечно, ты готовишься, но бывают и неудачи, несмотря на то, что ты действительно хорошо знаешь предмет. Здесь играет роль и степень везения, когда попадается вариант чуть легче, чем ты ожидаешь, когда проверяющий хороший", - добавила девушка.

Выпускница сдавала экзамены по биологии и химии и собирается связать свою жизнь с экологией. "Мне просто интересен этот предмет и вообще это довольно перспективный путь. Экология очень развитая сфера сегодня, и она продолжает развиваться. Сегодня это наше мировоззрение, если можно так сказать", - поделилась Сура.

"Золотая" выпускница города Конаково

Выпускница средней школы № 8 города Конаково Тверской области Катерина Кравцова получила 100 баллов по трем предметам: русский язык, литература и история.

"Для меня путь к такому результату начался в 10 классе, когда я решила, что буду поступать в Санкт-Петербургский государственный университет на направление "востоковедение", меня очень привлекают языки, я недавно начала изучать испанский, немецкий. Тогда я всерьез увлеклась и вдохновилась историей, потому что этого мои знания были далеко не фундаментальны - Куликовская битва, Великая Отечественная война. В изучении мне помогали исторические сериалы, онлайны, труды великих историков Карамзина, Гумилева, Ключевского, также меня поразил музей на ВДНХ в Москве, где очень доступно и, самое главное, интересно можно погрузиться в историю нашей страны", - сказала в беседе с корреспондент ТАСС Кравцова.

Выпускница из Конакова считает, что большая роль в успехе на госэкзамене - это участие в олимпиадах. "Во всероссийской олимпиаде я прошла только на уровень региона, но это был мой первый опыт. Важно, что это не просто написать короткое сочинение как на ЕГЭ, а исторические эссе, которые помогают взглянуть на историю глобально", - сказала она.

Сдать экзамены на 100 баллов по литературе и русскому языку тверской выпускнице помогла подготовка к ЕГЭ по истории. "Литературу невозможно полюбить без знания исторического контекста. Еще меня вдохновлял публицист Дмитрий Быков, на лекции которого я ездила, а также большое спасибо Telegram-каналам и группам в интернете, где сидят начинающие писатели, можно сказать, современная интеллигенция. Я читала не только произведения программы, но и много критики", - подчеркнула Кравцова.

Выпускница считает, что ЕГЭ - шанс для выпускников из провинции поступить в престижные вузы. "Пусть ЕГЭ - это стандартизация знаний, но это шанс для многих показать свои знания и поступить на бюджет. Пока я до сих пор хочу учиться в Санкт-Петербурге, но документы буду подавать и в "Вышку". <…> Еще у меня дополнительные баллы при поступлении за золотую медаль и участие в олимпиадах", - пояснила девушка.

По мнению собеседницы агентства, большая заслуга - это неравнодушие педагогов. "Я учусь в небольшом городе Конаково, и у меня прекрасные педагоги, которые меня направляли, помогали и помогли полюбить историю и литературу. Также огромное спасибо моим репетиторам, они просто прекрасные наставники", - добавила она.

Региональные достижения

Выпускница лицея № 40 Орла Александра Комарова также набрала 300 баллов на ЕГЭ по трем предметам. Высший бал она получила по профильной математике, химии и биологии. Сначала она училась в физико-математическом классе, и это помогло ей подготовиться к профильным предметам. Потом перешла в класс с естественно-научным профилем, это помогло подтянуть биологию и химию.

Девушка признается, что она стремилась к высокому баллу. "Очень много труда было приложено, чтобы получить такие результаты. Я к этому шла все 11 лет. Вместо того, чтобы за компьютером сидеть, решала задачи по математике, читала книги по биологии, химии", - сказала Александра.

Бытует мнение, что участники школьных олимпиад не показывают выдающихся результатов на выпускных экзаменах. Якобы есть существенная разница в систематизации знаний. Если это и правда, то Александра - явное доказательство обратного.

Она победитель всероссийского этапа олимпиады по экологии. Помимо этого, участвовала во множестве олимпиад по химии, биологии, математике. "Мне помогло то, что я готовилась к олимпиадам. Много дополнительной литературы прочитала", - делится орловчанка. Выбор именно этих предметов для сдачи объясняется просто - Александра мечтает связать свою жизнь с математикой, документы будет подавать в пять московских вузов, однако, куда именно, решила не говорить.

Выпускник лицея при Томском политехническом институте Глеб Уткин, также набравший 300 баллов, рассказал, что главный секрет успеха - это большая самостоятельная работа. "Я считаю, что надо заниматься больше самому, потому что часто школа не дает достаточно знаний, чтобы сдать часть С, самые сложные задания. Поэтому нужно как-то самостоятельно готовиться. Самостоятельно возможно подготовиться", - сказал он.

Уткин признался, что занятия занимали большую часть времени, иногда для отдыха оставалось всего пару часов в день. "В школе было достаточно много учебных часов. В день два часа отдыхал и учился. Много домашнего задания давали по математике. <...> По физике сам находил", - сказал он.