САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Раздельный сбор мусора в Санкт-Петербурге планируют начать в 2019 году. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли в среду на очередном заседании депутаты городского парламента, передает корреспондент ТАСС.

"Мы понимаем, что тема мусора - кричащая для города и страны и надо искать пути ее решения. [Данным документом] дан сигнал всем участникам этого процесса, будем дальше работать и примем тот закон, который будет реализовываться", - сказал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. При этом он сообщил, что рабочей группе в рамках второго чтения предстоит серьезно доработать документ на соответствие федеральным нормам и четче сформулировать терминологию будущего городского закона.

Документ предполагает разделение мусора на опасные (батарейки, ртутные лампы), полимерные (полиэтилен, ламинированная бумага) и прочие твердые бытовые отходы. Для каждого вида собственники отходов должны будут установить отдельные контейнеры разного цвета и информирующую табличку. Закон должен вступить в силу с января 2019 года после принятия документа в трех чтениях и утверждения губернатором. Ранее подобного закона в городе не было, но реализованные пилотные проекты по раздельному сбору мусора показали свою успешность.

Многие депутаты высказали сомнения в необходимости раздельного сбора мусора в отсутствие соответствующей системы его переработки. Но, по мнению большинства коллег, данный закон станет первым пунктом комплексного решения проблемы мусора в городе, созданию технологий его вторичной переработки.

Как ранее сообщалось, власти Санкт-Петербурга выбрали в качестве регионального оператора по обращению с отходами сроком на десять лет государственное предприятие "Завод по механизированной переработке бытовых отходов" ("Завод МПБО-2"). По словам чиновников, главная задача оператора - обеспечить к 2020 году переработку мусора на уровне 38%, а к 2030 году - 100%. В настоящее время в городе перерабатывается 17% твердого мусора, что является одним из лучших показателей в стране. Из ближайших задач оператора - установка специальных контейнеров для опасных отходов (батареек, лампочек) на всех 5,3 тыс. контейнерных площадках в городе.

Новая система сбора мусора

В конце 2016 года был принят федеральный закон, согласно которому все регионы России до 1 января 2019 года будут переходить на новую систему организации сбора, транспортировки, обработки и утилизации мусора. После этого Санкт-Петербург и ряд других регионов разработали территориальные схемы, которые включают в себя источники образования мусора, количество отходов с разбивкой по видам и классам опасности, места его обработки, утилизации, обезвреживания и размещения. Были определены региональные "мусорные" операторы, координирующие все эти вопросы.

Городской "Завод МПБО-2" способен обеспечивать переработку 400 тыс. тонн мусора в год, а Петербург ежегодно производит 1,7 млн тонн мусора. В связи с этим предприятию предстоит заключить договоры с другими переработчиками. Кроме того, у закрытого полигона "Новоселки" планируют построить новый мусороперерабатывающий завод, технологию для которого власти планируют выбрать осенью текущего года.