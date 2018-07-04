Воевавшего на стороне боевиков в Чечне украинца Клыха перевели в психбольницу на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Приговоренный к 20 годам лишения свободы за участие в конфликте на территории Чечни на стороне боевиков гражданин Украины Станислав Клых переведен в психиатрическую больницу Магнитогорска, сообщила в среду ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова.

Клых отбывает наказание в одной из тюрем в Челябинской области. Он входит в список из 68 человек, который согласовали для взаимных посещений в колониях и СИЗО двух стран уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"Станислав Клых написал заявление на госпитализацию и с 28 июня находится в федеральном казенном учреждении ФСИН России в Магнитогорске - в психиатрической больнице. Это плановая госпитализация", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Павлова посетила Клыха, обсудила с заключенным условия содержания, в том числе возможность и качество оказания медицинской помощи. Кроме того, она осмотрела камеру, где он отбывает наказание. Клых жалоб на условия содержания, а также на администрацию учреждения не предъявил.

По данным Следственного комитета России, Клых с декабря 1994 по январь 1995 года в составе банды на территории Чечни неоднократно принимал активное участие в вооруженных столкновениях с подразделениями Вооруженных сил РФ, в ходе которых убиты не менее 30 военнослужащих и не менее 13 получили ранения различной степени тяжести. В мае 2016 года суд в Грозном признал его виновными и приговорил к лишению свободы.

В начале июня президент РФ Владимира Путин и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора достигли договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. Позднее омбудсмены обменялись списками по 34 человека, которых планируют посетить до августа.