Дождливая погода ожидает москвичей в выходные

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Дождливая погода ожидает москвичей в ближайшие выходные, 7 и 8 июля. Об этом ТАСС в среду сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Дожди и свежая прохладная погода ожидаются в столичном регионе до конца недели, в том числе и в выходные. В субботу прогнозируются 19-21 градус и небольшие осадки, в воскресенье также ожидаются дожди и 20-23 градуса тепла", - сказала собеседница агентства.

По данным Гидрометцентра, в четверг и пятницу в столичном регионе также выпадут осадки. 5 июля в столице будет 20-22 градуса, 6 июля - от 19 до 21.