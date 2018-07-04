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Дождливая погода ожидает москвичей в выходные

Общество
4 июля, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Температура воздуха в столице не превысит 23 градусов тепла

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Дождливая погода ожидает москвичей в ближайшие выходные, 7 и 8 июля. Об этом ТАСС в среду сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Дожди и свежая прохладная погода ожидаются в столичном регионе до конца недели, в том числе и в выходные. В субботу прогнозируются 19-21 градус и небольшие осадки, в воскресенье также ожидаются дожди и 20-23 градуса тепла", - сказала собеседница агентства.

По данным Гидрометцентра, в четверг и пятницу в столичном регионе также выпадут осадки. 5 июля в столице будет 20-22 градуса, 6 июля - от 19 до 21.

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