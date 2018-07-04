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В Петербурге появился первый в РФ аппарат по созданию препаратов для диагностики рака

Общество
4 июля, 17:02 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, июля. /ТАСС

Использование новой технологии позволяет выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях и эффективно их лечить

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Первый в России циклотрон (ускоритель частиц) нового поколения для производства фармацевтических препаратов для диагностики онкологических заболеваний установлен в Санкт-Петербурге в Медицинском институте имени Березина Сергея (МИБС). Как сообщила ТАСС в среду представитель института, новый прибор позволит производить препараты для обследования около 20 тыс. пациентов в год.

"Это первый в России аппарат нового поколения, всего таких около десяти в мире. - сказала собеседница агентства.

Циклотрон нового поколения спроектирован бельгийской фирмой IBA. В Петербурге на нем будут производить изотоп фтор-18. Специально для размещения нового оборудования и проведения процедур в МИБС был построен корпус центра ядерной диагностики общей стоимостью более 500 млн рублей.

С помощью бельгийской установки специалисты института теперь получают радиоактивный элемент, из которого изготавливают препарат на основе глюкозы для внутривенного введения. Как объяснили специалисты, после введения препарат накапливается в раковых клетках. В дальнейшем это помогает с помощью томографа выявлять пораженный орган. Диагностика онкологии с помощью подобной технологии позволяет выявлять заболевание на ранних стадиях и эффективно его лечить.

На церемонии представления нового оборудования в среду в МИБС присутствовал консул Бельгии в Санкт-Петербурге Ханс Тимбремонт, который отметил, что оборудование, которое установлено в петербургском институте создано при поддержке властей Бельгии. "Недавно прошла правительственная комиссия по вопросам российско-бельгийского сотрудничества, где было особо подчеркнуто сотрудничество в области здравоохранения", - отметил дипломат.

Строительство протонного центра Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС) в Петербурге началось в 2013 году. Он был введен в эксплуатацию в 2017 году и стал первым клиническим центром такого типа в России. Объем частных инвестиций в реализацию всего проекта составил 7,5 млрд рублей. Центр специализируется на лечении рака протонным пучком, это метод является наиболее щадящим из всех видов лучевой терапии.

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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