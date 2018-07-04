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Матвиенко рассказала, что любит китайскую кухню

Общество
4 июля, 17:40 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 4, июля. /ТАСС

Делегацию Совефда в Китае кормят "очень вкусно", отметила спикер

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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что любит китайскую кухню, что ей нравится пробовать новые блюда и что иногда она посещает китайские рестораны в Москве.

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"Что касается китайской кухни, то я ее поклонник. Я люблю китайскую кухню, иногда хожу в Москве в китайские рестораны", - сказала журналистам Матвиенко, которая находится с официальным визитом в КНР.

Она отметила, что делегацию СФ в Китае кормят, "как всегда, очень вкусно". "Может, мы больше привыкли к уже европеизированной китайской кухне, но очень интересно. Я люблю всегда попробовать что-то новое", - сказала спикер Совфеда. "Все , что сегодня нам удалось попробовать, действительно было очень вкусно", - добавила она.

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