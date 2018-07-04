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В МВД заявили, что уголовные дела не должны возбуждаться за репосты и лайки в интернете

Общество
4 июля, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров отметил роль умысла в совершении подобных действий

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Репосты и лайки в интернете не должны быть поводом для возбуждения уголовных дел. Об этом сообщил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров на экспертном совещании Общероссийского народного фронта.

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Он напомнил, что на пленуме Верховного суда от 2011 года говорилось, что граждане подлежат уголовной ответственности по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") только если в их действиях усматривается умысел. "Мы во всех своих методических указаниях, поручениях всегда говорим, что только умысел [влечет уголовное наказание]. Такой репост или лайк естественно не должны становиться в результате возбуждением уголовного дела", - сказал Макаров.

Вопрос о необходимости уточнения антиэкстремистского законодательства поднял в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным писатель, депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Шаргунов. Он задал президенту вопрос о преследовании свободомыслия по статье 282 Уголовного кодекса РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды"). По его словам, людей иногда наказывают не за призывы к насилию, а за резкие суждения в соцсетях.

25 июня лидер партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлев и депутат Сергей Шаргунов внесли в Госдуму проект поправок о переводе ответственности по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Целью законопроекта является установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например репосты новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах в интернете. За совершение указанных действий вводится административная ответственность в виде штрафа, обязательных работ и административного ареста.

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Персоны
Шаргунов, Сергей Александрович Журавлёв, Алексей Александрович
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