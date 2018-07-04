В МВД заявили, что уголовные дела не должны возбуждаться за репосты и лайки в интернете

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Репосты и лайки в интернете не должны быть поводом для возбуждения уголовных дел. Об этом сообщил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров на экспертном совещании Общероссийского народного фронта.

Он напомнил, что на пленуме Верховного суда от 2011 года говорилось, что граждане подлежат уголовной ответственности по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") только если в их действиях усматривается умысел. "Мы во всех своих методических указаниях, поручениях всегда говорим, что только умысел [влечет уголовное наказание]. Такой репост или лайк естественно не должны становиться в результате возбуждением уголовного дела", - сказал Макаров.

Вопрос о необходимости уточнения антиэкстремистского законодательства поднял в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным писатель, депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Шаргунов. Он задал президенту вопрос о преследовании свободомыслия по статье 282 Уголовного кодекса РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды"). По его словам, людей иногда наказывают не за призывы к насилию, а за резкие суждения в соцсетях.

25 июня лидер партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлев и депутат Сергей Шаргунов внесли в Госдуму проект поправок о переводе ответственности по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Целью законопроекта является установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например репосты новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах в интернете. За совершение указанных действий вводится административная ответственность в виде штрафа, обязательных работ и административного ареста.