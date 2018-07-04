В России снизилось число экстремистских материалов, включаемых в реестр Минюста

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Минюст РФ включает все меньше экстремистских материалов в реестр. Об этом сообщил начальник отдела анализа и методического обеспечения деятельности территориальных органов Департамента по делам НКО Минюста РФ Михаил Бабков на экспертном совещании Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"В 2016 году 778 материалов включено в список, в 2017 году - 330, в первом полугодии этого года - 119 материалов. Здесь ни о каком хаотичном движении в этом направлении не идет", - сказал он.

Бабков отметил, что львиная доля экстремистских материалов выявляется именно в соцсетях. Всего в список внесено более 4 тыс. материалов.