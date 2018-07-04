Суды стали чаще оправдывать по делам за репосты после разъяснений пленума ВС РФ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российские суды вынесли семь оправдательных приговоров по уголовным делам об экстремизме после разъяснений пленума Верховного суда о том, что репост без умысла не может служить поводом для уголовного наказания. Об этом сообщил судья Верховного суда РФ Олег Зателепин на экспертном совещании Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"В 2017 году было семь оправдательных приговоров вынесено по данной категории дел. Мы полагаем, что, может быть, и посредством наших разъяснений. Мы дали ориентир, что надо не просто репост смотреть, а что за этим репостом стоит. Сейчас мы увидели, что суды реагируют", - сказал Зателепин.

По его словам, сейчас 90% лиц, привлекаемых за экстремизм, связаны с интернетом. Судья отметил, что Верховный суд РФ постоянно проводит анализ правоприменительной практики по данной категории дел. "В 2016 году мы внесли изменения в постановление пленума, что сам по себе репост ничего не значит, что надо учитывать контекст этой информации и ряд других вопросов, чтобы установить действительно умысел; может быть сейчас действительно надо уже идти дальше", - сказал он. В частности, надо конкретнее разъяснять, что понимать под контекстом.

По словам судьи, законодатель должен определить с точки зрения сегодняшней жизни насколько репосты и лайки опасны, чтобы их криминализировать. "Или же может это уже составная часть жизни, что надо пойти по-другому. Потому что, когда явление приобретает слишком массовый характер, его криминализация ни к чему хорошему не приводит", - пояснил он, отметив, что такие этапы приводят к положительным результатам. "Постараемся отреагировать на этот вызов", - заключил судья.

Вопрос о необходимости уточнения антиэкстремистского законодательства поднял в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным 7 июня писатель, депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Шаргунов. Он задал президенту вопрос о преследовании свободомыслия по ст. 282 Уголовного кодекса РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды"). По его словам, людей порой наказывают не за призывы к насилию, а за резкие суждения в соцсетях.

Глава государства отметил, что в данной сфере необходимо определиться с самими понятиями, проанализировать ситуацию и не доводить подобные дела до абсурда. 26 июня президент подписал поручение, в котором предложил ОНФ совместно с Генпрокуратурой до 15 сентября проанализировать использование в правоприменительной практике понятий "экстремистское сообщество" и "преступление экстремистской направленности".