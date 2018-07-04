На праздновании Дня независимости США в Москве обсуждали саммит в Хельсинки

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Посольство США в Москве отпраздновало в среду День независимости Соединенных Штатов в традиционной американской манере - во дворе Спасо-хауса (резиденция главы дипмиссии) с хот-догами и пивом. Организаторы решили воссоздать на празднике атмосферу Нью-Йорка - для этого расставили картонные стенды с изображениями такси и достопримечательностей города.

Американский праздник в русском стиле

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, она может стать шагом к разрядке напряженности между двумя странами. Обе стороны на этом фоне подчеркивают готовность к совместной работе. Как заявил журналистам пришедший на прием директор Департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко, в Москве ожидают, что саммит придаст отношениям двух стран позитивную динамику.

О необходимости улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном говорил в торжественной речи и посол США в России Джон Хантсман. По его словам, даже высылка части дипломатов посольства не привела к снижению эффективности его работы и решимости ее продолжать.

При этом ряд элементов официальной церемонии подчеркивал тесные связи американской дипмиссии в Москве с Россией. Хантсман в начале речи произнес несколько фраз на русском языке. Он приветствовал собравшихся и выразил радость оказаться в кругу друзей в непростые для отношений двух стран времена. После выноса американского флага прозвучали гимны двух стран, причем российский был исполнен первым.

В то же время официальная часть ограничилась лишь выступлением Хантсмана, а присутствовавшие при этом американские конгрессмены, прибывшие с визитом в Россию, от заявлений воздержались. Борисенко, представлявший МИД РФ, лишь в отдельной беседе с российскими журналистами отметил, что хотел бы поздравить американцев с Днем независимости. Курирующий отношения с США в российском внешнеполитическом ведомстве замминистра Сергей Рябков на празднике в посольстве не присутствовал, так как находится в Японии на консультациях по стратегической безопасности.

Пикник на лужайке

Традиционно празднование Дня независимости США проводится в Спасо-хаусе. Во дворе устраивают буфеты с хот-догами, бургерами, коктейлями и пивом. Прибывающие гости заходили в сам особняк, где их приветствовали посол с супругой и руководители отделов дипмиссии, однако затем большинство гостей возвращалось на улицу.

Плохая погода и дождь практически не помешали празднику: во дворе были расстелены искусственные газоны и оборудованы навесы. Для тех же, кто все-таки решил остаться под крышей, тоже нашлось занятие, например, сфотографироваться с почетным караулом американской морской пехоты или на фоне костюма американского астронавта.

Однако из высокопоставленных гостей на празднике вскоре после завершения официальной части оставался лишь сам Хантсман. Конгрессмены покинули праздник достаточно рано.

Разговоры в кулуарах

Даже несмотря на быстрый уход сенаторов, предстоящий саммит в Хельсинки стал одной из главных тем разговоров гостей праздника, среди которых были замечены главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, протоиерей Всеволод Чаплин, общественные деятели и живущие в Москве американцы. Речь в основном шла о том, что станет главной темой саммита. Отправной точкой для таких предположений на приеме в Спасо-хаусе стали вопросы, обсуждавшиеся во время визита в Россию делегации американских конгрессменов.

Как рассказали корреспонденту ТАСС собеседники на приеме, во время встреч американских парламентариев в Москве в центре внимания оказалось якобы имевшее место вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Для США важно признание Россией этого факта и получение гарантий, что подобная ситуация не повторится в будущем. С российской точки зрения, подобные требования не имеют под собой оснований, поскольку подтвердить свои предположения американская сторона не может. Этот вопрос, как ожидают собеседники ТАСС, прозвучит и на предстоящей встрече в Хельсинки.