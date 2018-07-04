В Пензе откроется программа стажировок для молодых людей с инвалидностью

ПЕНЗА, 4 июля. /ТАСС/. Стажировочные сессии для молодых людей с инвалидностью, которые намерены реализовать в регионах России социальные проекты, пройдут в Пензе на базе "Дома Вероники" - единственного в стране пансиона сопровождаемого проживания для молодежи с тяжелой степенью инвалидности. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор автономной некоммерческой организации "Квартал Луи" Мария Львова-Белова.

"С сентября у нас [в "Доме Вероники"] начнутся стажировочные сессии. За год будет проведено 10 сессий, каждая из которых рассчитана на восемь человек, которых мы будем предварительно отбирать. Они предназначены для активных ребят с инвалидностью, которые хотят менять жизнь в своем регионе", - сказала Львова-Белова.

По ее словам, каждая сессия будет рассчитана на одну неделю. В течение этого время ее участники будут проживать в хостеле при пансионе. "Мы планируем знакомить их со всеми инклюзивными практиками, которые у нас есть, - в спорте, в туризме, в образовании. В течение сессии они разрабатывают свой проект - социальную инициативу или мероприятие, которую будут реализовывать в своем городе при нашей поддержке", - добавила собеседница.

Она отметила, что на участие в первой сессии подали заявки молодые люди из Орловской, Оренбургской, Самарской областей.

"Дом Вероники"

Пансион "Дом Вероники" был открыт в Пензе 21 июня 2017 года при участии полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина. Первыми жителями "Дома Вероники" стали 10 молодых людей с тяжелой степенью инвалидностью. В пансионе они не только получают необходимое им медицинское сопровождение, но и занимаются посильной работой, а также могут реализовать свой потенциал - заниматься творчеством или получать образование.

По словам Львовой-Беловой, за год существования "Дома Вероники" его посетили около тысячи человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Чувашии, Мордовии и других регионов России - это маломобильные молодые люди, чиновники, представители некоммерческих организаций, заинтересованные в том, чтобы перенять опыт центра. "Мы выпустили методическое пособие о сопровождаемом проживании, которое используют другие регионы, но за год никто еще не решился сделать тоже, что и мы", - отметила Львова-Белова.

"Дом Вероники" является частью системы по поддержке и развитию потенциала молодых людей с инвалидностью в Пензенской области. Выпускники пансиона могут перейти на проживание в "Квартал Луи" - социальный центр, где люди с инвалидностью живут коммуной и готовятся к самостоятельной жизни, а в перспективе - также перебраться в арт-поместье "Новые берега", предназначенное для полностью самостоятельного проживания. Его строительство начнется осенью 2018 года.

Несмотря на то, что тиражировать опыт Пензенской области в этом направлении, в других регионах пока не получается, власти и НКО из ряда субъектов РФ используют некоторые элементы описанной системы. "К примеру, в Оренбурге планируют тиражировать "Квартал Луи". Для Ингушетии, где я была по приглашению [Юнус-Бека] Евкурова (глава Ингушетии - прим. ТАСС), мы разработали проект квартир сопровождаемого проживания, куда могут приехать ребята с инвалидностью, чтобы научиться жить самостоятельно", - добавила Львова-Белова.