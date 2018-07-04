Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На сайте ПФР появился раздел, посвященный законопроекту о пенсиях

Общество
4 июля, 21:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В разделе представлена информация о главных изменениях пенсионного законодательства, сроках реализации его положений, а также о том, на какие категории граждан он распространяется

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Специальный раздел, посвященный ключевым положениям правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста, появился на сайте Пенсионного фонда России, сообщила в среду пресс-служба ПФР.

Смотрите также

Мэри Поппинс и усатый нянь не спешат на пенсию

"На сайте Пенсионного фонда России открыт специальный раздел (pfrf.ru/zakonoproekt), посвященный ключевым положениям нового законопроекта о пенсиях, который ранее был внесен правительством России в Государственную думу. Перейти в раздел можно через баннер на главной странице сайта фонда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новом разделе представлена информация о главных изменениях пенсионного законодательства, предусмотренных в соответствии с законопроектом, сроках реализации его положений, а также о том, на какие категории граждан он распространяется.

"Раздел содержит ответы на такие вопросы, как: каких изменений ждать нынешним пенсионерам, как будет происходить повышение возраста выхода на пенсию, у каких категорий льготников возраст выхода на пенсию останется без изменений и сохранится ли специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, - и другие вопросы", - добавила пресс-служба.

Правительство России 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году. Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Планируется, что документ будет рассмотрен до конца июля только в первом чтении, последующие чтения он пройдет осенью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Темы
Пенсионная реформа
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Виктория Скрипаль рассказала о самочувствии своей сестры Юлии
2
Почти 3,5 тыс. клиентов "Натали Турс" находятся за рубежом
3
"Нафтогаз" сообщил о возобновлении ареста активов "Газпрома"
4
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
5
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
6
Школьнику, набравшему 400 баллов на ЕГЭ, предстоит сдать вступительный экзамен в МГУ
7
Причиной столкновения поезда и грузовика под Ростовом стало нарушение ПДД
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости