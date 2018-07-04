На сайте ПФР появился раздел, посвященный законопроекту о пенсиях

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Специальный раздел, посвященный ключевым положениям правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста, появился на сайте Пенсионного фонда России, сообщила в среду пресс-служба ПФР.

"На сайте Пенсионного фонда России открыт специальный раздел (pfrf.ru/zakonoproekt), посвященный ключевым положениям нового законопроекта о пенсиях, который ранее был внесен правительством России в Государственную думу. Перейти в раздел можно через баннер на главной странице сайта фонда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новом разделе представлена информация о главных изменениях пенсионного законодательства, предусмотренных в соответствии с законопроектом, сроках реализации его положений, а также о том, на какие категории граждан он распространяется.

"Раздел содержит ответы на такие вопросы, как: каких изменений ждать нынешним пенсионерам, как будет происходить повышение возраста выхода на пенсию, у каких категорий льготников возраст выхода на пенсию останется без изменений и сохранится ли специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, - и другие вопросы", - добавила пресс-служба.

Правительство России 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году. Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Планируется, что документ будет рассмотрен до конца июля только в первом чтении, последующие чтения он пройдет осенью.