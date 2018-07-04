В Вашингтоне прошел парад в честь 242-й годовщины независимости США

ВАШИНГТОН, 4 июля. /Корр. ТАСС Ярослав Азаров/. Ежегодный парад прошел в центре американской столицы в честь 242-й годовщины освобождения страны от господства британской короны. По традиции по Конститьюшн-авеню от Конгресса США до мемориала Аврааму Линкольну прошли многочисленные оркестры, воинские подразделения, проехали всадники на лошадях и другие участники красочного шествия.

Звезды и полосы

Тысячи жителей и гостей столицы стянулись в центр, несмотря на 30-градусную жару, которая уже несколько дней царит в городе. Многие были одеты в цвета звездно-полосатого флага. Самые предусмотрительные зрители пришли на Конститьюшн-авеню за несколько часов до начала шествия, и заняли самые лучшие места у дороги, взяв с собой переносные стулья и холодильники. Тем, кому повезло меньше, пришлось стоять позади, укрываясь от палящего солнца зонтами.

"Мы каждый год приходим на парад, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за нашу свободу. Мы очень рады быть частью этого праздника, поэтому приходим сюда с детьми, чтобы они когда-нибудь продолжили эту семейную традицию", - рассказал житель Вашингтона Джим, пришедший на шествие с женой и детьми.

Продавцы принесли разнообразные товары с американской символикой - флаги, кепки, майки, значки, юбки и прочие аксессуары. Живой интерес и смех у празднующих вызвала атрибутика с резкой критикой Дональда Трампа. Хозяин Белого дома с утра поздравил американцев с Днем независимости в телеобращении и отправился в гольф-клуб.

Близлежащие улицы, ведущие на Конститьюшн-авеню, были перекрыты машинами полиции и грузовиками. По всему маршруту следования шествия каждые 10 метров стояли полицейские, следящие за тем, чтобы никто не мешал участникам парада и не выбегал на проезжую часть. Также дежурили множество врачей и сотрудников скорой помощи, готовых помочь тем, кому станет плохо от июльского зноя.

Без военной техники

Вопреки заявлениям Трампа о намерении провести в День независимости парад с участием военной техники в американской столице, этого не случилось. В смотре приняли участие оркестры, патриотические объединения, полицейские, были представлены различные инсталляции на колесах. Изюминкой шествия стал гигантский 15-метровый надувной Дядя Сэм, которого на веревках держали более 10 человек. Сам парад продолжался чуть более двух часов.

После своего визита во Францию в 2017 году и участия в качестве гостя на крупном военном шествии, которое состоялось на Елисейских полях 14 июля в честь Национального дня страны, Трамп выразил желание провести схожую демонстрацию военной мощи у себя дома. "Мы можем устроить 4 июля что-то подобное в Вашингтоне", - сказал Трамп после своего возвращения. По данным газеты Politico, парад с участием военной техники может пройти 11 ноября в День ветеранов.

"Мы с дочерью очень рады, что все осталось, как есть. Нам нравится атмосфера праздника, к которой мы привыкли, и хотим, чтобы так было и впредь. Мы не хотели бы дополнительного внимания к параду из-за военной техники и прочей шумихи", - поделилась своим мнением наблюдающая за шествием местная жительница Шелли.

Хотя кое-кто из присутствующих выразил желание увидеть военную технику. "Да, я считаю, что это было бы очень круто! Пусть весь мир увидит, насколько наша страна могущественна!" - считает Эрик, житель Мэриленда.

Власти города также подготовили развлечения для жителей и гостей столицы на весь день - специальные программы в музеях, концерты, массовые гулянья в парках. Кульминацией празднования по традиции станет красочный салют.