Около 4 тыс. мирных жителей покинули юго-западную зону деэскалации в Сирии

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Почти 4 тыс. мирных жителей за сутки покинули территорию юго-западной зоны деэскалации в провинции Дераа. Об этом в среду сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки через четыре пункта пропуска из юго-западной зоны деэскалации выведено 3802 мирных жителя, 353 из которых направлены в лагеря беженцев "Джебаб" и "Рсас" [провинции Дераа]", - сказал он.

Кроме того, российские военные провели переговоры со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в районах примирения в юго-западной зоне деэскалации.

В Восточной Гуте за день в свои дома вернулся 101 человек.

Специалисты Центра обсудили с представителем сирийской администрации создание условий для возвращения беженцев в провинцию Хомс. "Уточнены маршруты возвращения и способы передвижения беженцев. Получены данные по объему работ на объектах инфраструктуры провинции, требующих восстановления. Между населенными пунктами продолжаются работы по разбору завалов, расчистке автомобильных дорог", - рассказал Цыганков.