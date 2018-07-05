"Яндекс" заверил, что поиск не предполагает выдачи файлов Google Docs из закрытого доступа

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Проблема с отображением содержания документов Google Docs в поисковой выдаче "Яндекса", на которую ранее обратили внимание пользователи соцсетей, не связана с особенностями работы поисковой системы. Как сообщили ТАСС в "Яндексе", поиск индексирует лишь те интернет-страницы, которые не защищены логином и паролем.

Ранее пользователи соцсетей сообщили о том, что "Яндекс" стал выдавать в поиске документы из Google Docs, в которых могут быть пароли и личные данные пользователей.

"Яндекс" индексирует только открытую часть интернета: те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля. Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, "Яндекс" не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета", - сообщили в пресс-службе компании.

В "Яндексе" рассказали, что вечером в среду, 4 июля, в службу поддержки обратились пользователи с жалобами на проблему доступности файлов на docs.google.com. "Наша служба безопасности связывается сейчас с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация", - добавили в компании.

В Google на момент публикации на запрос ТАСС не ответили.