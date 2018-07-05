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Президенту Боливии сделали операцию после обнаружения у него опухоли

Общество
5 июля, 3:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Эво Моралес заверил в Twitter, что уже отлично себя чувствует

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ТАСС, 5 июля. Президент Боливии Эво Моралес перенес операцию после того, как у него в ходе медицинского осмотра была выявлена опухоль. Об этом глава государства сообщил в среду в своем Twitter.

"Во время регулярного осмотра была выявлена небольшая опухоль, на которой уже была успешно сделана операция в отделении экстренной хирургии", - написал он. По его словам, операция не представляла угрозы.

"Завтра (в четверг - прим. ТАСС) меня выпишут. Я чувствую себя отлично", - отметил Моралес.

Во вторник пресс-служба администрации главы государства сообщила, что президент Боливии находится в больнице для прохождения регулярного медицинского осмотра. По ее данным, Моралес должен был вернуться к исполнению обязанностей в ближайшие дни.

В апреле прошлого года президенту Боливии была сделана операция по удалению опухоли на голосовых связках. Новообразование было обнаружено у главы государства в первой половине марта, когда он проходил на Кубе лечение от вирусной инфекции. По информации боливийских властей, опухоль была доброкачественной, ее размер не превышал 1-2 мм.

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