Президенту Боливии сделали операцию после обнаружения у него опухоли

ТАСС, 5 июля. Президент Боливии Эво Моралес перенес операцию после того, как у него в ходе медицинского осмотра была выявлена опухоль. Об этом глава государства сообщил в среду в своем Twitter.

"Во время регулярного осмотра была выявлена небольшая опухоль, на которой уже была успешно сделана операция в отделении экстренной хирургии", - написал он. По его словам, операция не представляла угрозы.

Muy agradecido por toda su solidaridad, sus oraciones y bendiciones. En la revisión de rutina detectaron un pequeño tumor que ya fue intervenido satisfactoriamente en una cirugía de emergencia pero sin riesgo. Mañana recibo el alta. Estoy muy bien, ¡100 puntos! pic.twitter.com/ysirz0tM1w — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 4 July 2018

"Завтра (в четверг - прим. ТАСС) меня выпишут. Я чувствую себя отлично", - отметил Моралес.

Во вторник пресс-служба администрации главы государства сообщила, что президент Боливии находится в больнице для прохождения регулярного медицинского осмотра. По ее данным, Моралес должен был вернуться к исполнению обязанностей в ближайшие дни.

В апреле прошлого года президенту Боливии была сделана операция по удалению опухоли на голосовых связках. Новообразование было обнаружено у главы государства в первой половине марта, когда он проходил на Кубе лечение от вирусной инфекции. По информации боливийских властей, опухоль была доброкачественной, ее размер не превышал 1-2 мм.