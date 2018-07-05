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Глава Приморья обратился к Путину с проблемой жилищных сертификатов для детей-сирот

Общество
5 июля, 4:58 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, июля. /ТАСС

Ранее депутаты регионального заксобрания отмечали, что край находится среди наиболее отстающих по решению проблемы обеспечения жильем детей-сирот

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением внести поправки в закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Поправки позволили бы выдавать этим детям жилищные сертификаты. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации Приморья по итогам встречи главы края с президентом в Кремле в среду.

Ранее депутаты законодательного собрания Приморского края отмечали, что регион находится среди наиболее отстающих по решению проблемы обеспечения жильем детей-сирот. Как заявлял Тарасенко, темпы строительства новых домов недостаточны, а купить жилье на вторичном рынке за счет государства практически невозможно, так как оно не соответствует условиям госзадания. При этом законом не предусматривается выдача льготникам денег на приобретение квартир.

"Андрей Тарасенко обратился к главе государства с просьбой внести в федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" изменения, которые позволят данной категории граждан получать единовременную выплату для приобретения жилья в собственность - жилищный сертификат", - говорится в сообщении.

Также глава Приморья обозначил проблему отсутствия регистрации по месту жительства или месту пребывания у сирот, которые стоят в очереди на жилье. Он предложил законодательно закрепить за ними право регистрации в детских домах, где они находились до выпуска.

По данным пресс-службы администрации Приморья, глава государства отметил, что "данные предложения будут рассмотрены и тщательно проработаны соответствующими министерствами и ведомствами".

По информации властей края, в очереди на квартиры стоят более 7 тыс. льготников этой категории. В бюджете Приморского края на 2018 год на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрен почти 1 млрд рублей, а с начала года 172 человека обеспечены жилыми помещениями. Отмечается, что актуальна проблема срыва электронных аукционов на закупку жилья для детей сирот, в среднем половину из них признают несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Тарасенко, Андрей Владимирович
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