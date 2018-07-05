Император Японии поправился после болезни

ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Состояние здоровья императора Японии Акихито после болезни полностью нормализовалось, и он вновь приступил к выполнению своих официальных обязанностей. Об этом в четверг сообщило Управление делами императорского двора.

Как информировало агентство Kyodo, монарх в четверг участвовал в церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов в Японии, в том числе у нового посла Республики Сейшельские Острова. Также сообщается, что, несмотря на постельный режим, в среду Акихито некоторое время работал с документами.

В начале недели у императора, которому сейчас 84 года, были зафиксированы симптомы церебральной ишемии, головокружение и повышенное потоотделение. Японская императорская чета в последнее время много путешествовала по стране, совершая прощальные поездки в преддверии отречения Акихито от престола.