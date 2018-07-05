Степной орел из Московского зоопарка назван в честь Игоря Акинфеева

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Степной орел, недавно появившийся на свет в Московском зоопарке, получил имя вратаря и капитана сборной России по футболу Игоря Акинфеева. Как сообщается в четверг на сайте столичной мэрии, именную табличку установят на его вольере после окончания чемпионата мира по футболу.

"Их [сборной] победа над Испанией всколыхнула всю страну и объединила сердца миллионов. Московский зоопарк не мог остаться в стороне от такого грандиозного события. Поэтому мы решили назвать вылупившегося чуть больше месяца назад птенца степного орла в честь Игоря Акинфеева", - цитирует портал слова генерального директора зоосада Светланы Акуловой.

Отмечается, что орленок уже окреп и питается самостоятельно, а через пару недель начнет покидать гнездо и осваивать вольер. Как сообщается на сайте мэрии, степной орел занесен в Красную книгу России в категории "редкие виды". Ареал обитания птицы - от степных и полупустынных районов Восточного Предкавказья до степей Забайкалья. На данный момент в зоопарке обитают 15 особей.

1 июля сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее - 4:3, вратарь Игорь Акинфеев отразил два удара.