Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Испании не станут переносить из Долины павших останки основателя Испанской фаланги

Общество
5 июля, 8:41 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Правительство собирается оставить гробницу Хосе Антонио Примо де Риверы, так как его убили в самом начале гражданской войны в Испании

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 5 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Новое правительство испанских социалистов уже объявило, что собирается превратить монументальный комплекс Долина павших близ Мадрида в мемориал памяти жертв франкизма и гражданской войны 1936-1939 годов.

Одним из главных событий в ходе преобразования станет перенос из комплекса останков диктатора Франсиско Франко (1892-1975). Власти Испании ведут переговоры с членами семьи каудильо (исп. - вождь, предводитель) с целью определить будущее место его захоронения. По данным местных СМИ, задумка Мадрида может реализоваться уже в этом месяце, хотя определенной даты пока не называется.

Тем не менее в комплексе Долина павших находятся останки Хосе Антонио Примо де Риверы (1903-1936) - основателя правой политической партии Испанская фаланга, которая являлась правящей при франкистском режиме. Его расстреляли за участие в вооруженном мятеже. В период правления Франко в стране был создан культ Примо де Риверы, которого считали героем и мучеником. В результате политический деятель был погребен в Долине павших, где затем похоронили и самого Франко.

В связи с намерением правительства Испании превратить комплекс в центр памяти жертв гражданской войны и диктаторского режима, по мнению Мадрида, останки каудильо должны быть перенесены, поскольку речь идет о естественной смерти. В случае с Примо де Риверой дело обстоит иначе. В связи с тем, что основателя Испанской фаланги убили в самом начале гражданской войны - правительство намерено оставить его гробницу в Долине павших. Тем не менее Мадрид собирается перенести ее в менее "значимое" место комплекса.

Предыдущее правительство Мариано Рахоя, представлявшего консервативную Народную партию, отказалось переносить захоронение, несмотря на парламентскую резолюцию, призывающую к такому шагу. Парламент принял ее в мае прошлого года по инициативе социалистов.

Ранее активисты уже просили правительство Испании превратить расположенный в 40 км от Мадрида комплекс в центр памяти жертв франкизма. Это предусматривало перемещение из расположенного там собора останков Франко и Примо де Риверы.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Он скончался в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство Долины павших велось силами заключенных и было завершено лишь в 1958 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Испания
Персоны
Рахой, Мариано
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскосмос не будет участвовать в авиасалоне "Фарнборо-2018" в Великобритании
2
Архитекторы из Франции составили список самых красивых станций метро Москвы
3
Скотленд-Ярд заявил, что пострадавшие в Эймсбери были отравлены "Новичком"
4
"Независимый топливный союз" назвал клеветой заявления ФАР о недоливе бензина на АЗС
5
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
6
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
7
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости