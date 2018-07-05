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Эксперты считают, что мобильный телефон может стать новым учебным инструментом на уроке

Общество
5 июля, 9:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

По словам директора Центра изучения учительских практик ВШЭ Елены Чернобай, существуют приложения, позволяющие оценивать ответы учащихся во время занятий

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Мобильный телефон может стать новым инструментом школьника на уроке, наравне с учебником и тетрадью. В московских школах в активную практику входят приложения, которые позволяют моментально оценивать ответ ребенка. Об этом в четверг сообщила ТАСС директор Центра изучения учительских практик Высшей школы экономики Елена Чернобай на полях Международной летней школы для учителей.

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Ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что слишком сильная зависимость от компьютера и гаджетов мешает детям развиваться. Она также добавила, что считает разумным запрет на использование мобильных телефонов в школе, как, например, это обстоит во Франции и некоторых других европейских странах.

"Примеры, когда телефон становится полезным на уроке, простые: есть такие приложения, которые можно скачать на телефон как учителю, так и ученику. Они позволяют моментально оценить ответ учащихся. И работа с такими приложениями - практика не единичная, в московских школах это активно используется", - сказала Чернобай.

Она добавила, что в Институте образования ВШЭ не так давно проходила защита диссертации на тему использования сетевых и мобильных технологий в обучении. В рамках работы было проведено социологическое исследование, в котором приняли участие учителя и родители, они рассказали, как относятся к использованию телефонов на уроке. Оказалось, что существует некая тенденция, когда взрослые положительно к этому относятся. И это такая тенденция "снизу", не что-то насаждаемое, а то, к чему люди сами постепенно приходят", - отметила директор центра.

По ее словам, существуют такие учителя, которых можно отнести к новаторам: они готовы разрабатывать новые сценарии урока, думать над тем, как можно использовать гаджеты на уроках и т. д. "И в своей Летней школе, которую мы проводим, у нас главная задача - не просто создать новое сообщество учителей, а изменить их профессиональное мышление, сделать так, чтобы учитель внутренне менялся, был открытым к инновациям", - заключила Чернобай.

Первая Международная летняя школа для учителей проходит с 2 по 6 июля в Москве, на площадке Института образования ВШЭ. Организаторами мероприятия являются корпорация "Российский учебник" и Высшая школа экономики.

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