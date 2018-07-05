Лукашенко в поздравлении Мадуро назвал Венесуэлу братской для белорусов страной

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с национальным праздником - Днем независимости - и заявил, что эта страна для белорусов братская. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Венесуэла для Беларуси братская страна и стратегический партнер, мы придерживаемся одинаковых взглядов на многополярность мира, невмешательство во внутренние дела, бесперспективность санкций", - отметил Лукашенко. По его словам, белорусская и венесуэльская экономики - взаимодополняемые, а двусторонние отношения имеют значительный потенциал для развития.

"Сегодня в условиях исчезновения бывшего мироустройства с относительной стабильностью и взаимопониманием как никогда остро стоит вопрос защиты государственного суверенитета, отметил Лукашенко. - В непростых внешнеполитических реалиях Венесуэла под вашим руководством решительно отстаивает свой путь социально-экономического развития, политическую идентичность и культуру".

В своем поздравлении белорусский лидер отметил, что прошедшие в Венесуэле президентские выборы продемонстрировали большое доверие Николасу Мадуро, приверженность идеалам Боливарианской революции, единство венесуэльского народа и его стремление к самостоятельности, благополучию и прогрессу.