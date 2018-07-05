Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лукашенко в поздравлении Мадуро назвал Венесуэлу братской для белорусов страной

Общество
5 июля, 9:38 UTC+3 МИНСК МИНСК 5, июля. /ТАСС

Президент республики также отметил, что Минск и Каракас придерживаются одинаковых взглядов на многополярность мира

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с национальным праздником - Днем независимости - и заявил, что эта страна для белорусов братская. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Венесуэла для Беларуси братская страна и стратегический партнер, мы придерживаемся одинаковых взглядов на многополярность мира, невмешательство во внутренние дела, бесперспективность санкций", - отметил Лукашенко. По его словам, белорусская и венесуэльская экономики - взаимодополняемые, а двусторонние отношения имеют значительный потенциал для развития.

"Сегодня в условиях исчезновения бывшего мироустройства с относительной стабильностью и взаимопониманием как никогда остро стоит вопрос защиты государственного суверенитета, отметил Лукашенко. - В непростых внешнеполитических реалиях Венесуэла под вашим руководством решительно отстаивает свой путь социально-экономического развития, политическую идентичность и культуру".

В своем поздравлении белорусский лидер отметил, что прошедшие в Венесуэле президентские выборы продемонстрировали большое доверие Николасу Мадуро, приверженность идеалам Боливарианской революции, единство венесуэльского народа и его стремление к самостоятельности, благополучию и прогрессу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Венесуэла Белоруссия
Персоны
Мадуро, Николас Лукашенко, Александр Григорьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскосмос не будет участвовать в авиасалоне "Фарнборо-2018" в Великобритании
2
Архитекторы из Франции составили список самых красивых станций метро Москвы
3
Скотленд-Ярд заявил, что пострадавшие в Эймсбери были отравлены "Новичком"
4
"Независимый топливный союз" назвал клеветой заявления ФАР о недоливе бензина на АЗС
5
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
6
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
7
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости