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Обвиняемый в содействии терроризму украинец Грыб не жаловался омбудсмену на нарушение прав

Общество
5 июля, 10:05 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 5, июля. /ТАСС

Ранее СМИ сообщили, что Людмила Денисова направила в аппарат Татьяны Москальковой письма в связи с возможным нарушением прав Павла Грыба

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июля. /ТАСС/. Гражданин Украины Павел Грыб, обвиняемый в содействии терроризму, не обращался к уполномоченному по правам человека в Ростовской области Анатолию Харьковскому в связи с возможным нарушением прав. Об этом сообщили ТАСС в аппарате омбудсмена.

Ранее несколько СМИ сообщили, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой письма в связи с возможным нарушением прав Грыба.

"Обращений не было по этому человеку", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Грыб находится в одном из СИЗО Краснодарского края. Третьего июля он был этапирован в Ростов-на-Дону для продления срока содержания под стражей.

История вопроса

По версии предварительного следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года, находясь на территории Украины, Грыб в интернете убеждал и призывал одну из учащихся старших классов школы города Сочи осуществить закладку заранее изготовленного самодельного взрывного устройства и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. Кроме того, после совершения теракта Грыб рекомендовал старшекласснице покинуть территорию РФ. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В августе прошлого года бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Грыб заявил, что спецслужбы РФ якобы похитили его сына Павла во время посещения им Белоруссии. Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Белоруссии с целью выяснения местонахождения Павла. В МВД Белоруссии ранее сообщили, что Грыба его сотрудники не задерживали, а также что он не обращался в милицию. МИД Украины выразил протест России в связи с задержанием Грыба; по данным министерства, украинский гражданин был задержан 25 августа.

Позднее выяснилось, что гражданина Украины содержат в Краснодаре в СИЗО-5 Федеральной службы исполнения наказаний. Грыб был арестован до 4 июля. 3 июля Северо-Кавказский окружной военный суд продлил арест Грыба на 5 месяцев - до 19 декабря. Предварительное слушание по делу состоится 9 июля в закрытом режиме.

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