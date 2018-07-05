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ВЦИОМ: более 40% россиян недовольны подготовкой к ЕГЭ в школе

Общество
5 июля, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В то же время 57% опрошенных отмечают, что одаренные дети из регионов получили возможность учиться в престижных вузах

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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Более 40% россиян не считают подготовку к ЕГЭ в школе достаточной, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"Мнения по поводу подготовки к ЕГЭ в школе разделились: 42% наших сограждан не удовлетворены подготовкой к ЕГЭ в школе, обратную точку зрения высказывают 40% респондентов", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что спустя 10 лет после введения обязательного ЕГЭ о нем знает большинство россиян (89%). Из них более половины (55%) сталкивались с ЕГЭ на личном опыте (проходили аттестацию дети, родственники или лично), остальные (34%) получали информацию из СМИ.

"Некоторые убеждения о проведении ЕГЭ оказались наиболее устойчивыми и распространенными среди россиян. Так, 77% считают, что учащихся натаскивают только на прохождение тестов, в связи с этим ухудшается качество знаний, это число выросло за последние четыре года (с 64% в 2014 году). В том, что госэкзамен не учитывает индивидуальные особенности школьников, уверены 77%. Еще 71% думают, что проверка знаний после введения ЕГЭ стала формальной и поверхностной", - говорится в опросе ВЦИОМ.

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В то же время 57% опрошенных отмечают, что одаренные дети из регионов получили возможность учиться в престижных вузах, указывается в материалах. По мнению 65% респондентов, отмена тестовой части ЕГЭ позволяет выявить реальный уровень образования (рост с 49% в 2016 году). И каждый второй (52%) говорит, что система оценки знаний избавилась от субъективного фактора (рост с 48% в 2018 году).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 июля 2018 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов на территории РФ. Максимальный размер погрешности не превышает 2,5%.

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